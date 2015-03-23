Дочке Тимати и тюменской модели исполнился 1 год

Свой первый день рождения годовалая Алиса отметила там же, где появилась на свет — в Доминиканской Республике. Праздник девочка провела в окружении своей семьи, пишет 7days.ru. В этот особенный день малышку нарядили не в привычные для нее спортивные костюмы и кеды, а в нарядное белое платье, так что Алиса выглядела настоящей принцессой.