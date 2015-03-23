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Дочке Тимати и тюменской модели исполнился 1 год

23 марта 2015, 17:18
Дочери рэпера Тимати и тюменской модели Алены Шишковой исполнился 1 год.

Свой первый день рождения годовалая Алиса отметила там же, где появилась на свет — в Доминиканской Республике. Праздник девочка провела в окружении своей семьи, пишет 7days.ru. В этот особенный день малышку нарядили не в привычные для нее спортивные костюмы и кеды, а в нарядное белое платье, так что Алиса выглядела настоящей принцессой.

Незадолго до этого Тимати написал в социальной сети Инстаграм: «Ладно, придется немного нарушить раннее данное обещание не постить семейные снимки. Но у нас тут с Аленой серьезный кипиш))) На кого больше похожа Алиса?».

Несколько месяцев назад Тимати и Алена Шишкова впервые снялись в фотосессии с дочкой. В настоящее время звездные родители занимаются работой, а ребенка вместе с бабушкой — мамой рэпера — отправили отдыхать в солнечную Доминикану.

Алена Шишкова училась в ТюмГУ по специальности «Менеджмент». На конкурсе «Имидж-2008» она получила титул «Мисс Надежда» и «Мисс Мечта», а на «Имидже-2009» — «Мисс Очарование».

В 2012 году на конкурсе «Мисс Россия» ей достался почетный титул второй вице-мисс. После этого девушка начала активно работать в Москве: она появлялась на обложках модных журналов, участвовала в неделях моды в Москве и заграничных показах.

#Новости#Модельный бизнес#Рэп#Ирина#Культура
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