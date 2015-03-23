Для водителей-новичков могут ввести ограничения

Более строгие ограничения скоростного режима для начинающих водителей действуют во многих странах Европы. Нечто подобное было и в СССР, правда, ограничения на практике мало кем соблюдались и именно поэтому были отменены.
Ограничение скорости для начинающих водителей — не единственная норма, содержащаяся в новых поправках. К примеру, для водителей двухколесной техники максимально разрешенную скорость предлагают повысить. По действующим правилам, вне населенного пункта мотоциклистам можно разгоняться лишь до 90 км/ч. Не секрет, что на автомагистралях это правило практически не соблюдается. Поэтому для таких случаев МВД предлагает увеличить «максималку» до 110 км/ч.
Наконец, еще одна поправка касается выделенных полос для общественного транспорта. МВД предлагает ввести термин «школьный автобус» и разрешить такому транспорту движение по выделенным полосам.
В настоящее время проект поправок проходит общественное обсуждение, которое завершится 4 апреля.