Для водителей-новичков могут ввести ограничения

В скором времени для начинающих водителей со стажем не более двух лет могут ввести новые ограничения: на любых загородных дорогах им разрешат передвигаться не быстрее 70 км/ч. Такая норма содержится в тексте поправок, подготовленных МВД и размещенных на «Едином портале» правовой информации.

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