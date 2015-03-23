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Для водителей-новичков могут ввести ограничения

23 марта 2015, 16:07
В скором времени для начинающих водителей со стажем не более двух лет могут ввести новые ограничения: на любых загородных дорогах им разрешат передвигаться не быстрее 70 км/ч. Такая норма содержится в тексте поправок, подготовленных МВД и размещенных на «Едином портале» правовой информации.

Более строгие ограничения скоростного режима для начинающих водителей действуют во многих странах Европы. Нечто подобное было и в СССР, правда, ограничения на практике мало кем соблюдались и именно поэтому были отменены.

Ограничение скорости для начинающих водителей — не единственная норма, содержащаяся в новых поправках. К примеру, для водителей двухколесной техники максимально разрешенную скорость предлагают повысить. По действующим правилам, вне населенного пункта мотоциклистам можно разгоняться лишь до 90 км/ч. Не секрет, что на автомагистралях это правило практически не соблюдается. Поэтому для таких случаев МВД предлагает увеличить «максималку» до 110 км/ч.

Наконец, еще одна поправка касается выделенных полос для общественного транспорта. МВД предлагает ввести термин «школьный автобус» и разрешить такому транспорту движение по выделенным полосам.

В настоящее время проект поправок проходит общественное обсуждение, которое завершится 4 апреля.

#Новости#МВД#Автомобили#ПДД#Транспорт#Маша#Общество
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