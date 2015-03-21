Водитель сбил мужчину на трассе и скрылся

Пьяный водитель на «Ладе» 11-й модели в пятом часу дня на ул. Новой в поселке Патрушево в окрестностях Тюмени въехал в мачту освещения. Водителю 36 лет, он неоднократно лишался права управления транспортом за пьяную езду, в этот раз также сел за руль будучи лишенным водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил, что ехал за женой, чтобы забрать ее из больницы.