Водитель сбил мужчину на трассе и скрылся

На Салаирском тракте в районе поселка Казарово под Тюменью в 2:35 в ограждение на встречной полосе въехал автомобиль ВАЗ 21150. Машиной управлял 32-летний тюменец, он скончался до приезда скорой помощи. Стаж за рулем у водителя три года, грубых нарушений правил дорожного движения за ним не числится. Обстоятельства трагедии выясняются.
38-летний пешеход погиб на 213-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск около полуночи. По предварительным данным, 38-летний мужчина двигался по обочине, по ходу движения транспорта в сторону Тюмени. Водитель скрылся. Тело погибшего человека было обнаружено лежащим на обочине, после анонимного сообщения в полицию. Личность погибшего установлена, это 38-летний житель Ростовской области. Перед своей гибелью он купил в торговой палатке на трассе бутылку пива и спросил дорогу на Тюмень, сообщает УГИБДД по Тюменской области.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося водителя и автомобиль. Снимаются записи камер видеонаблюдения на участках трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. На месте наезда на человека остались осколки шпатлевки белого цвета. Один из автомобилей с подходящими по приметам повреждениями задержан. Сейчас устанавливается причастность водителя к совершению ДТП. ГИБДД просит очевидцев позвонить по телефону 29-12-10, либо на телефон доверия 794–594.
Пьяный водитель на «Ладе» 11-й модели в пятом часу дня на ул. Новой в поселке Патрушево в окрестностях Тюмени въехал в мачту освещения. Водителю 36 лет, он неоднократно лишался права управления транспортом за пьяную езду, в этот раз также сел за руль будучи лишенным водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил, что ехал за женой, чтобы забрать ее из больницы.