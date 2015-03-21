Тюменцы отправили на Донбасс 20 тонн овощей

Гуманитарный груз для мирных жителей прифронтовых городов Донбасса выехал в понедельник из Тюмени. Сбор и доставку помощи организовала Тюменская некоммерческая благотворительная общественная организация «Вежливая Русь», говорится на ее странице «ВКонтакте».
Продукты питания, одежду и медикаменты на пункты сбора гуманитарной помощи приносили тюменцы, тюменские фермеры также не остались в стороне и предоставили около 15 тонн овощей: картофель, свекла, морковь, капуста.
Всё собранное тюменские активисты доставят лично в больницы, школы, детские сады и интернаты прифронтовых городов. Также организованна адресная помощь социально незащищённым слоям населения: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям и людям, оставшимся без крова и возможности зарабатывать…
Сбор гуманитарной помощи продолжается. Следующая поездка намечена на первую декаду апреля.