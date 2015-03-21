nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы отправили на Донбасс 20 тонн овощей

21 марта 2015, 13:20
Жители Тюмени и ближайших регионов собрали и отправили в пострадавшие города Донбасса 20 тонн гуманитарной помощи.
Сюжет
Тюмень

Гуманитарный груз для мирных жителей прифронтовых городов Донбасса выехал в понедельник из Тюмени. Сбор и доставку помощи организовала Тюменская некоммерческая благотворительная общественная организация «Вежливая Русь», говорится на ее странице «ВКонтакте».

Продукты питания, одежду и медикаменты на пункты сбора гуманитарной помощи приносили тюменцы, тюменские фермеры также не остались в стороне и предоставили около 15 тонн овощей: картофель, свекла, морковь, капуста.

Всё собранное тюменские активисты доставят лично в больницы, школы, детские сады и интернаты прифронтовых городов. Также организованна адресная помощь социально незащищённым слоям населения: инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям и людям, оставшимся без крова и возможности зарабатывать…

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Следующая поездка намечена на первую декаду апреля.

#Новости#Гуманитарная помощь#Тюмень#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25