Восторг под потоками воды

Как признаться в любви и выразить все чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разнообразных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это пластика тела. Язык танца универсален и понятен любому человеку вне зависимости от пола, возраста, национальности или статуса.
Танцевальное шоу «Признание в любви» — необычная притча в танце, повествующая о вечной загадке отношений между мужчиной и женщиной, об одиночестве и любви. Зрители и критики успели высоко оценить постановку петербургского хореографа Рустама Надыршина. Сплетение музыки и волнующей хореографии под потоками воды — красивое зрелище, которое надолго останется в памяти. С первых минут постановки зрители попадают под власть удивительной силы — гармонии танца, выразительной игры актеров, музыки и света.
Спектакль повествует о неком лирическом герое, который влюблен, но сталкивается со стеной непонимания. Рутинная совместная жизнь с любимой стала причиной взаимных обид, упреков и расставания. И героя мучает вопрос, откуда появилось разочарование и куда ушло волшебство?.. Он испытывает противоречивые чувства, пытается понять характер своей женщины, разобраться в том, что произошло… Рассказывая залу о смешных, а порой и раздражающих моментах их любви, герой все больше убеждается в том, что совершил ошибку и что именно эта девушка для него дороже всех на свете.
Через пластику тела, историю любви, полную конфликтов, страсти и надежды, рассказывают танцоры, делая более понятными и ощутимыми для зрителей чувства и мысли лирического героя. Сюжетной линей движут самые разнообразные музыкальные жанры: от поп-песен до рок-н-ролла, от джаза до рока. И в этом стилевом разнообразии нет ничего удивительного, ведь вся лучшая музыка на земле написана о любви.
По ходу действия актеры применяют интерактивное общение с залом. Здесь каждый зритель является полноправным участником события!
Мощным финалом и кульминацией сюжета, когда чувства буквально разрывают на части сердце главного героя, становятся обрушивающиеся на сцену потоки дождя…
Танец любви завораживает. Восхитительная пластика артистов заставляет сердце биться чаще. У тюменцев и гостей города есть замечательная возможность стать свидетелями этого невероятного и потрясающего представления, ощутить близость с артистами, получить массу незабываемых впечатлений от живого звука, фантастического света и конечно… искушения. Всплеск эмоций и приятные впечатления навсегда останутся в вашей памяти.
Возрастное ограничение — 16+.
Цена билетов: 600 — 2500 руб.