Восторг под потоками воды

Спектакль повествует о неком лирическом герое, который влюблен, но сталкивается со стеной непонимания. Рутинная совместная жизнь с любимой стала причиной взаимных обид, упреков и расставания. И героя мучает вопрос, откуда появилось разочарование и куда ушло волшебство?.. Он испытывает противоречивые чувства, пытается понять характер своей женщины, разобраться в том, что произошло… Рассказывая залу о смешных, а порой и раздражающих моментах их любви, герой все больше убеждается в том, что совершил ошибку и что именно эта девушка для него дороже всех на свете.