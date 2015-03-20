В некоторых домах Тюмени нет воды на верхних этажах

Сегодня утром некоторые тюменцы обнаружили, что в кране нет воды — о перебоях с водоснабжением в юго-восточной части города 20 марта «Тюмень Водоканал» предупреждал заранее. Тем не менее, по информации компании, большинство домов в обозначенном районе снабжаются водой в обычном режиме, лишь в некоторых наблюдаются перебои с водой до полного ее отсутствия, в основном, на верхних этажах.