В некоторых домах Тюмени нет воды на верхних этажах

Сегодня утром некоторые тюменцы обнаружили, что в кране нет воды — о перебоях с водоснабжением в юго-восточной части города 20 марта «Тюмень Водоканал» предупреждал заранее. Тем не менее, по информации компании, большинство домов в обозначенном районе снабжаются водой в обычном режиме, лишь в некоторых наблюдаются перебои с водой до полного ее отсутствия, в основном, на верхних этажах.
«Утром обнаружила, что воды нет. И нет ее до сих пор, — говорит жительница 6-го этажа одного из домов района Войновки, — и никакого объявления на подъезде вечером не было», — уверяет она.
В «Тюмень Водоканале» утверждают, что все управляющие организации были заранее оповещены о возможном отключении и обязаны были проинформировать жильцов.
Отметим, что запланированные на сегодня работы по подключению к водопроводной сети нового микрорайона идут по графику. Из-за этих работ перебои с водой до полного ее отсутствия возможны в границах: от улицы Мельникайте до района Войновки между Окружной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в границах улиц: Мельникайте-Молодёжная-Чаплина.
«Мы приносим тюменцам, проживающим в обозначенном районе, извинения за временные неудобства, — говорит руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских, — работы бригад на объекте организованы в беспрерывном режиме. В течение ночи было проведено осушение водовода и начались сварочные работы. Сейчас все работы ведутся в рамках графика».
По плану все работы должны завершиться сегодня вечером, к 23.55 специалисты тюменского водоканала планируют вывести систему городского водоснабжения в обычный режим работы.