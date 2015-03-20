Проезд через понтонную переправу подешевел

Напомним, что с начала года проезд для легкового транспорта через понтонную переправу, связывающую Мыс с Лесобазой, подорожал до 50 рублей. Ранее он стоил 30, и эта цена держалась на одном уровне довольно долго. Однако, после обращений водителей, которые пользуются переправой несколько раз за день, ООО «Мостспецтехника» тариф был пересмотрен и теперь составляет 40 рублей для легкового транспорта.