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Проезд через понтонную переправу подешевел

20 марта 2015, 15:47
В Тюмени снизилась стоимость проезда через понтонную переправу. Для легковых автомобилей она составляет теперь 40 рублей, для «ГАЗелей» — 80 рублей.

Напомним, что с начала года проезд для легкового транспорта через понтонную переправу, связывающую Мыс с Лесобазой, подорожал до 50 рублей. Ранее он стоил 30, и эта цена держалась на одном уровне довольно долго. Однако, после обращений водителей, которые пользуются переправой несколько раз за день, ООО «Мостспецтехника» тариф был пересмотрен и теперь составляет 40 рублей для легкового транспорта.

Как сообщает пресс-служба управы Ленинского административного округа, переправой больше всего пользуются жители района Мыс и микрорайона Тура, а также тех, кто транзитом движется с тобольского направления в сторону Ялуторовска и Ишима.

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