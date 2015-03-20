Передел рынка «черной» и «белой» техники, чего ждать россиянам в марте

Смартфоны, планшеты и мультиварки, а также телевизоры, ноутбуки и многое другое — все можно приобрести по действительно, низким ценам. «Технопоинт» входит в топ-20 крупнейших онлайн-магазинов России по версии именитого журнала Forbes и имеет налаженные связи и крупный объем закупок у поставщиков техники — этим обусловлены низкие цены и возможность снижать их так значительно на период распродаж, в чем легко убедиться на сайте технопоинт.рф.