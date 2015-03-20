Передел рынка «черной» и «белой» техники, чего ждать россиянам в марте

Рынок цифровой и бытовой техники лихорадит с самого начала кризиса, рост курса валют оперативно отразился на ценах технологичных товаров которые импортируются в Россию.
Как говорят ритейлеры, «черная» техника, то есть смартфоны, телевизоры, ноутбуки, фотокамеры, и «белая» техника — стиральные машины, холодильники, кухонные приборы и т.д. подорожали почти в два раза. При этом рынок сокращается, падает покупательная способность и закрываются мелкие игроки, не способные конкурировать с федеральными сетями. Это касается в полной мере, как розничных магазинов, так и он-лайн продавцов.
В этой ситуации выживают крупные компании. Торговые сети предлагают все новые и новые бонусы, уловки и подарки, не всегда нужные покупателю. Но в кризисные времена, в условиях ограниченного бюджета, для покупателя важны низкая цена, надежность и качественный сервис.
Именно поэтому прайскиллер Технопоинт.рф запускает грандиозную распродажу техники с 20 по 23 марта.
Смартфоны, планшеты и мультиварки, а также телевизоры, ноутбуки и многое другое — все можно приобрести по действительно, низким ценам. «Технопоинт» входит в топ-20 крупнейших онлайн-магазинов России по версии именитого журнала Forbes и имеет налаженные связи и крупный объем закупок у поставщиков техники — этим обусловлены низкие цены и возможность снижать их так значительно на период распродаж, в чем легко убедиться на сайте технопоинт.рф.
Размах акции действительно впечатляет: мультиварка Zigmund & Shtain MC-D31G — 1 590 рублей, смартфон Lenovo IdeaPhone A328 всего за 4 490 рублей, стиральная машина LG F1296SD3 стоит 14 990 рублей, телевизор LED 42» (106 см) LG 42LB650V- 25 990 рублей!
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