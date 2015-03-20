Мост по Дамбовской могут сдать к концу года

Суть технологии в том, что мостовые конструкции последовательно собираются на стапеле и затем с помощью гидравлических домкратов постепенно двигаются в пролетное строение через реку. Двигать пролеты начнут со стороны Зареки, а навстречу ей на временных опорах смонтируют другую часть конструкции. «Сложность здесь в том, что Тура все-таки река судоходная, потому мы не можем ее перекрыть и построить сплошные подмости, — рассказал Лазарев. — То есть предусмотрено, что мы будем проходить реку методом надвижки, не закрывая судоходный габарит».