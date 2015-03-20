Мост по Дамбовской могут сдать к концу года

Собственного говоря, мостов в этом районе будет два: основной стальной мост через реку длиной 718 метров и путепровод в железобетонном исполнении над самой улицей Дамбовской. Основное сооружение будет покоиться на восьми железобетонных опорах, две из которых в настоящее время достраиваются в русле Туры.
Строительство началось в октябре прошлого года и к этому времени подрядчик практически завершил все опоры будущего моста, кроме того отсыпано 70 процентов земляной насыпи для будущей проезжей части. К 15 апреля мостовики закончат возведение опор, включая обе русловые, и дальше начнется основная часть строительства — сборка металлоконструкций и их последующая надвижка.
Как пояснил директор «Мостоотряда-36» Андрей Лазарев, технология надвижки отработана на многих других сооружениях. По тому же методу возводили мост по улице Монтажников, его же, правда, в меньшем масштабе горожане могли наблюдать при строительстве моста-дублера по улице Челюскинцев.
Суть технологии в том, что мостовые конструкции последовательно собираются на стапеле и затем с помощью гидравлических домкратов постепенно двигаются в пролетное строение через реку. Двигать пролеты начнут со стороны Зареки, а навстречу ей на временных опорах смонтируют другую часть конструкции. «Сложность здесь в том, что Тура все-таки река судоходная, потому мы не можем ее перекрыть и построить сплошные подмости, — рассказал Лазарев. — То есть предусмотрено, что мы будем проходить реку методом надвижки, не закрывая судоходный габарит».
Пока строительство идет ударными темпами. В процессе мостовикам не пришлось сталкиваться с выкупом земли у частных собственников, поскольку в районе не было индивидуальной жилой застройки. Тем не менее здесь пролегают трубы газоснабжения и электросети, которые своевременно должны перенести на новое место сетевые организации.
Темпы строительства будут зависеть от поставщиков металлоконструкций. Их у «Мостострой-11» двое: завод «Тюменьстальмост» и ЗАО «Курганстальмост». Проект получился настолько масштабным, что к поставкам пришлось привлечь коллег из Курганской области.
«В общей сложности понадобится порядка 9.5 тысяч тонн металла. Производительность обоих заводов составляет около 4,5 тысяч тонн конструкций у каждого, — рассказал директор Главного управления строительства по Тюменской области Сергей Шустов. — Понятно, что они выполняют не только наш заказ, но еще много чего по всей стране. Многое будет зависеть от степени загруженности заводов. Для успешного продвижения по этому объекту мы рассчитываем на поставки не менее 2,5 тысяч тонн металла в месяц. Первые поставки должны начаться уже в середине апреля».
О размерах финансирования глава ГУС умолчал, отметив лишь, что по стоимости новый мост будет чуть дороже развязки в районе Мельникайте — Ставропольской.
После успешной реализации проекта горожане смогут пересечь реку не более чем за пять минут, а понтонная переправа на Лесобазе перестанет быть актуальной. Также заказчики ждут, что существенно разгрузятся от транспорта как центр, так и вся восточная часть города, включая объездную дорогу.
По подсчетам самый загруженный участок объездной тянется от ТЭЦ-2 до развязки с Московским трактом. Интенсивность движения здесь составляет 20 тысяч автомобилей в день. Новый мост сумеет взять на себя часть потока, который следует с востока в направлении Тобольска и северных округов.
Это касается в первую очередь большегрузного транспорта, который, чтобы пересечь реку, должен либо проехать через центр Тюмени до моста по Профсоюзной, либо по объездной вокруг всего города.
Впрочем, уточнил Сергей Шустов, дабы восточный обход Тюмени начал функционировать полноценно, необходимо построить еще 12 километров дорог. Новый мост и развязка по Дамбовской добавят сюда еще полтора километра. Сам проект разбит на три этапа, каждый из которых включает в себя новые развязки. Все будет зависеть от финансирования, а также от интенсивности выкупа земель под строительство.