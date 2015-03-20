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Главбух ишимского детсада завышала себе зарплату

20 марта 2015, 09:43
Бывший главный бухгалтер детского сада города Ишима попалась на мошенничестве, связанном с использованием служебного положения. Суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ирина Борисова главный бухгалтер образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 19» — завышала районный коэффициент к своей заработной плате, то есть похищала деньги. Например, в феврале 2009 года вместо 2,5 тысяч рублей она начислила себе более 65 тысяч рублей.

С апреля 2009 года по май 2013 года женщина также ежемесячно начисляла себе денежные средства за выполненные якобы по договорам подряда работы. При этом фактически договоры не заключались и работы по ним не выполнялись.

Таким образом, мошенница присвоила себе более 2 млн рублей. Летом 2013 года женщина уволилась с работы.

Зимой 2014 года информация о хищениях в детском саду попала в средства массовой информации. Ишимская межрайонная прокуратура организовала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил Борисовой 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. При назначении наказания суд учел беременность осужденной, наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном. Суд также удовлетворил иск детского сада и взыскал с Борисовой в счет возмещения вреда более 2 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

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