Главбух ишимского детсада завышала себе зарплату

Ирина Борисова главный бухгалтер образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 19» — завышала районный коэффициент к своей заработной плате, то есть похищала деньги. Например, в феврале 2009 года вместо 2,5 тысяч рублей она начислила себе более 65 тысяч рублей.
С апреля 2009 года по май 2013 года женщина также ежемесячно начисляла себе денежные средства за выполненные якобы по договорам подряда работы. При этом фактически договоры не заключались и работы по ним не выполнялись.
Таким образом, мошенница присвоила себе более 2 млн рублей. Летом 2013 года женщина уволилась с работы.
Зимой 2014 года информация о хищениях в детском саду попала в средства массовой информации. Ишимская межрайонная прокуратура организовала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил Борисовой 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. При назначении наказания суд учел беременность осужденной, наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном. Суд также удовлетворил иск детского сада и взыскал с Борисовой в счет возмещения вреда более 2 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.