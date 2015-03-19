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Юридическую помощь можно получить бесплатно

19 марта 2015, 09:17
Тюменские юристы готовы оказать помощь любому 20 марта 2015 года — в Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Бесплатную юридическую помощь будут оказывать в Студенческой юридической клинике Тюменского госуниверситета.

Напомним, клиника функционирует с 2000 года и представляет собой об­щественную приемную, в которой студенты-консультанты под руководством опытных преподавателей-кураторов ведущих юридических кафедр вуза ведут бесплатные приемы граждан по правовым вопро­сам.

На вопросы граждан ответят сотрудники клиники, а также приглашенные консультанты из числа известных работников правоприменительной сферы региона. В частности, старший помощник прокурора Тюменской области Алексей Кирюхин, представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области Владимир Галкин и Мария Мельничук, руководитель Консультативного центра по защите прав потребителей (Роспотребнадзор) Хрушков Семен, педагоги профильных юридических кафедр Института государства и права ТюмГУ Лариса Зайцева и Марина Панова, руководитель внештатной юридической клиники Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России Рузанна Данелян. Также планируется участие Управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области, департамента социального развития Тюменской области. Не останется в стороне и городское отделение Ассоциации юристов России в лице первого заместителя руководителя Ольги Загвязинской и членов Ассоциации Алексея Краева, Ярослава Ильина и других.

Граждане, желающие получить бесплатную юридическую помощь, смогут обратиться 20 марта в Студенческую юридическую клинику по адресу: г. Тюмень, ул. Тургенева, 9, кабинет 103.

Прием начнется в 10:00.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно у руководителя клиники Константина Глинина по телефонам: 46-78-35 и 8-961-781-12-49, а также по е-mail: [email protected].

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