В Тюмени считают ненужным устанавливать памятник Сталину

Об этом сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Тюменской области Андрей Осипов. «На территории Тюменской области не планируется установка памятника Иосифу Сталину. Мы считаем, что в России есть множество других, более достойных личностей, которые внесли свой вклад в российскую историю», — сказал он.
Также, по его мнению, куда более целесообразно устанавливать памятники не конкретному лицу, а целому народу, который участвовал в Великой Отечественной войне. «Памятник должен символизировать нашу гордость за героических женщин, которые самоотверженно трудились в тылу, за мужественных солдат, которые обеспечили нам светлое будущее», — пояснил Андрей Осипов.
Он также отметил, что в Тюмени к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне идет множество ремонтных работ над уже имеющимися памятниками. Так, недавно был отремонтирован памятник «Труженикам тыла», во многих районах города ведутся работы по восстановлению мемориальных комплексов.
Установить памятник советскому вождю, в частности, предложил глава орловского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Василий Иконников, сообщает Lenta.ru. Идею, по его словам, поддержал его однопартиец, губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Также с идеей установить памятник Сталину ко Дню победы выступил мэр города Дагестанские Огни Галим Галимов. Ранее в этом городе одна из улиц уже была переименована в проспект Сталина.
В Москве также регулярно появляются инициативы установки памятника Сталину. В то же время власти сомневаются в необходимости подобного памятника там, где, как отметил глава комитета по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, «слишком много разнородных мнений».
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