В Тюмени считают ненужным устанавливать памятник Сталину

Также, по его мнению, куда более целесообразно устанавливать памятники не конкретному лицу, а целому народу, который участвовал в Великой Отечественной войне. «Памятник должен символизировать нашу гордость за героических женщин, которые самоотверженно трудились в тылу, за мужественных солдат, которые обеспечили нам светлое будущее», — пояснил Андрей Осипов.