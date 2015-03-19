В 2015 году тушить лесные пожары помогут тюменские казаки

По его словам, в этом году в помощь пожарным будут задействованы патрули казаков. Если они обнаружат пожар, то совершат необходимые действия по тушению. Во всех сельских поселениях Тюменской области будут помогать и опытные добровольные пожарные дружины. Их численность сегодня достигает тысячи человек. Каждому выделяется спецодежда, первичные средства пожаротушения. Все прошли обучение, привиты от клещевого энцефалита.