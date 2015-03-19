В 2015 году тушить лесные пожары помогут тюменские казаки

Он отметил вероятность того, что весенне-летний пожароопасный период-2015 будет очень сложным. «Поэтому рассчитываем, что к 1 апреля все ресурсы будут готовы», — заверил директор департамента лесного комплекса.
Владимир Артановский отметил, что вся необходимая техника сегодня находится в полном порядке. Это не только обычные машины, но и спецтехника, снаряжения и оборудование. «В начале апреля запланированы учения десантников по тушению пожаров в четырех районах Тюменской области с участием авиации, МЧС, добровольных пожарных дружин. Такие тренировки необходимы, чтобы повысить слаженность действий всех сил и средств в случае возникновения сложного пожара», — добавил Артановский.
В прошлом году весенне-летний пожароопасный период прошел несимметрично, большая часть возгораний возникла за 1,5 месяца, в конце апреля — мае, а лето было дождливым. «Весной, в майские праздники, температура воздуха доходила до отметки + 35. Жители отдыхали на природе, некоторые не воспринимали информации об особом противопожарном режиме. Кроме того, жаркая погода совпала с охотничьим сезоном. А основная причина возгораний — по-прежнему человеческий фактор», — обратил внимание Владимир Артановский.
По его словам, в этом году в помощь пожарным будут задействованы патрули казаков. Если они обнаружат пожар, то совершат необходимые действия по тушению. Во всех сельских поселениях Тюменской области будут помогать и опытные добровольные пожарные дружины. Их численность сегодня достигает тысячи человек. Каждому выделяется спецодежда, первичные средства пожаротушения. Все прошли обучение, привиты от клещевого энцефалита.
Также директор департамента лесного комплекса отметил, что 16 мая в Тюменской области планируется старт всероссийской акции «День посадки леса». В этом году событие приурочено к 70-летию Победы. Суть в том, чтобы посадить дерево в честь каждого погибшего бойца в ходе Великой Отечественной войны.
«Тюменская область обязательно примет участие в этой акции, уже поступило много заявок от представителей общественных организаций и органов власти. В регионе выращено около 18 миллионов саженцев сосны. Все они будут высажены на территории лесного фонда Тюменской области», — подвел итог Владимир Артановский.
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