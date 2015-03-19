Тюменцы задолжали государству более полутора миллионов рублей

В рамках мероприятия сотрудники УМВД России по г. Тюмени привлекают к ответственности злостных неплательщиков. К началу операции подсчитано, что тюменцы задолжали государству более 1 миллиона 670 тысяч рублей — эта сумма сформировалась из 3908 неоплаченных штрафов.