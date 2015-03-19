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Тюменцы задолжали государству более полутора миллионов рублей

19 марта 2015, 14:37
Сотрудники тюменской полиции продолжают мероприятия по соблюдению гражданами законов Российской Федерации. Так, с 16 по 23 марта на территории областного центра проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».
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Полиция

Сотрудники тюменской полиции продолжают мероприятия по соблюдению гражданами законов Российской Федерации. Так, с 16 по 23 марта на территории областного центра проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».

В рамках мероприятия сотрудники УМВД России по г. Тюмени привлекают к ответственности злостных неплательщиков. К началу операции подсчитано, что тюменцы задолжали государству более 1 миллиона 670 тысяч рублей — эта сумма сформировалась из 3908 неоплаченных штрафов.

С 292 тюменцев на настоящий момент взыскано штрафов на сумму более 150 тысяч рублей. Также неплательщикам в рамках операции, в качестве предупреждения, на данный момент направлено более 1000 извещений.

В мероприятии кроме сотрудников центра исполнения административного законодательства принимают участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные, подразделение по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба, вневедомственная охрана, а также служба судебных приставов — в процессе непосредственных выездов совместно с сотрудниками полиции к должникам по месту жительства.

Напомним, операция «Дебитор» на территории областного центра проходит ежемесячно, сообщают в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Телефоны для консультации по оплате штрафов: Центральный АО, ОП № 4, ОП № 6: тел. 29-13-35; Калининский АО, ОП № 7: тел. 29-13-41, ОП № 8: тел. 29-13-45; Ленинский АО, ОП № 3: тел. 29-13-49, ОП № 2, ОП № 5: тел. 29-13-60, ОП № 1: тел. 29-13-75.

Фото: http://dosug.md

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