Тюменцев призывают стать общественными наблюдателями на ЕГЭ

В одной аудитории может находиться только один общественный наблюдатель. В случае, если он заметил нарушения в порядке проведения ЕГЭ, он обязан направить информацию в государственную экзаменационную комиссию. Обращаем внимание, что общественный наблюдатель не может находиться в пункте проведения экзамена, если в аудитории сдает ЕГЭ его родственник.