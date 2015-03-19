nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев призывают стать общественными наблюдателями на ЕГЭ

19 марта 2015, 10:43
Тюменцев приглашают стать общественными наблюдателями на едином государственном экзамене в 2015 году. Тем самым департамент образования и науки Тюменской области стремится обеспечить объективность проведения испытаний.
Сюжет
Тюмень

Как сообщил директор департамента образования и науки Алексей Райдер, в качестве общественных наблюдателей могут заявиться все желающие из числа родительской общественности, члены управляющих советов школ, представители политических партий, общественных организаций, а также студенты вузов.

Тюменцам, желающим принять участие в едином госэкзамене в качестве общественных наблюдателей, необходимо подать заявление в департамент образования и науки Тюменской области. После проведения процедуры аккредитации общественные наблюдатели получают соответствующее удостоверение, по которому они смогут попасть в пункт проведения экзамена.

В пресс-центре департамента отметили, что общественные наблюдатели получат право присутствовать в аудитории при проведении экзамена и следить за ходом проведения ЕГЭ, но при этом вмешиваться в ход экзамена запрещено.

В одной аудитории может находиться только один общественный наблюдатель. В случае, если он заметил нарушения в порядке проведения ЕГЭ, он обязан направить информацию в государственную экзаменационную комиссию. Обращаем внимание, что общественный наблюдатель не может находиться в пункте проведения экзамена, если в аудитории сдает ЕГЭ его родственник.

Сроки подачи заявления для желающих получить аккредитацию в качестве общественного наблюдателя завершаются за три рабочих дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.

Как сообщил Алексей Райдер, общественные наблюдатели будут присутствовать во всех пунктах проведения ЕГЭ. Всего в 2015 году планируется участие более 1500 человек. В настоящее время ведется работа по формированию составов общественных наблюдателей.

Фото: http://vlg-media.ru

#Новости#Алексей Райдер#ЕГЭ#Тюмень#Департамент образования#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25