Тюменцев призывают стать общественными наблюдателями на ЕГЭ

Как сообщил директор департамента образования и науки Алексей Райдер, в качестве общественных наблюдателей могут заявиться все желающие из числа родительской общественности, члены управляющих советов школ, представители политических партий, общественных организаций, а также студенты вузов.
Тюменцам, желающим принять участие в едином госэкзамене в качестве общественных наблюдателей, необходимо подать заявление в департамент образования и науки Тюменской области. После проведения процедуры аккредитации общественные наблюдатели получают соответствующее удостоверение, по которому они смогут попасть в пункт проведения экзамена.
В пресс-центре департамента отметили, что общественные наблюдатели получат право присутствовать в аудитории при проведении экзамена и следить за ходом проведения ЕГЭ, но при этом вмешиваться в ход экзамена запрещено.
В одной аудитории может находиться только один общественный наблюдатель. В случае, если он заметил нарушения в порядке проведения ЕГЭ, он обязан направить информацию в государственную экзаменационную комиссию. Обращаем внимание, что общественный наблюдатель не может находиться в пункте проведения экзамена, если в аудитории сдает ЕГЭ его родственник.
Сроки подачи заявления для желающих получить аккредитацию в качестве общественного наблюдателя завершаются за три рабочих дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
Как сообщил Алексей Райдер, общественные наблюдатели будут присутствовать во всех пунктах проведения ЕГЭ. Всего в 2015 году планируется участие более 1500 человек. В настоящее время ведется работа по формированию составов общественных наблюдателей.
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