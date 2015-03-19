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Оплату за тепло считают «на глазок»?

19 марта 2015, 13:49
Жители дома № 47 по улице Одесской города Тюмени сомневаются в расчетах за тепловую энергию. С вопросами они пришли к помощнику депутата Вячеслава Тетекина Константину Шевченко.

Дом № 47 — это трехэтажное жилое здание с несколькими нежилыми помещениями на первых этажах и в цокольной части дома.

«В квитанции отсутствует информация о том, сколько потребляют теплоэнергии жилые помещения и сколько нежилые. Как и кем производится расчет за нежилые помещения, никакого внятного ответа жители не получили ни от управляющей компании, ни от «Тепла Тюмени», — сообщает Константин Шевченко.

Жильцы дома обратились с письмами к главе администрации города, в жилищную инспекцию и областной департамент ЖКХ. Им дали разъяснительные ответы, но, что интересно, квитанциях ТРИЦ фигурирует площадь нежилых помещений 260,9 квадратных метров, а администрация города Тюмени в ответе указала, что площадь нежилых помещений составляет 372,8 квадратных метров.

«Жилищная инспекция по этому поводу дважды давала предписание УК по актуализации площадей, но на 19 февраля оно так и не было выполнено. Областной департамент жилищно-коммунального хозяйства на обращение жителей ответил следующее: „В виду отсутствия сведений по объемам потребления горячего водоснабжения по нежилым помещениям произвести примерный расчёт платы за отопление по представленным данным не представляется возможным“. То есть деньги с жителей за теплоэнергию берут на глазок или от фонаря?», — полагает помощник депутата.

В «Тепло Тюмени» — филиале ПАО «СУЭНКО» пока не прокомментировали ситуацию.

#Новости#Отопление#Константин Шевченко#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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