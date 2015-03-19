Оплату за тепло считают «на глазок»?

«Жилищная инспекция по этому поводу дважды давала предписание УК по актуализации площадей, но на 19 февраля оно так и не было выполнено. Областной департамент жилищно-коммунального хозяйства на обращение жителей ответил следующее: „В виду отсутствия сведений по объемам потребления горячего водоснабжения по нежилым помещениям произвести примерный расчёт платы за отопление по представленным данным не представляется возможным“. То есть деньги с жителей за теплоэнергию берут на глазок или от фонаря?», — полагает помощник депутата.