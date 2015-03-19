Оксана Разыграева: Стройнейте вместе с «Шансоном»

Почему сотрудники радиостанции решили взяться за фигуры горожанок и как правильно относиться к своему телу и своим привычкам, рассказала программный директор «Радио Шансон» и ведущая проекта Оксана Разыграева.
Почему вы решили заняться проблемой лишнего веса в эфире «Радио Шансон»?
— В последнее время только ленивый не говорит на тему здорового образа жизни, но, к сожалению, не все понимают, в чем он заключается. Некоторые бросают курить (и правильно делают), но при этом едят жирное, жареное, соленое. Чего далеко ходить, чуть больше года назад я сама была уверена, что самое сытное блюдо -это жареная свинина, а «кашу маслом не испортишь», особенно сливочным. Но увлечение подобной пищей пагубно сказывается на фигуре. Поэтому мы решили создать проект, который бы был мостиком в мир правильного питания. Мы не будем говорить сложными терминами или заставлять считать калории. Мы будем давать советы слушателям и показывать на примере участниц проекта «Трансформация», что это работает.
Кстати об участницах. Кто они?
— Это три обычные девушки от 28 до 31 года. Они как и многие работают в офисе, ведут сидячий образ жизни, а вечера проводят за просмотром телевизора. Каждая из них рассказала, чего она ждет от участия в проекте. Дарья, например, надеется, что участие в проекте принесет ей ощутимые результаты, и она сможет досказать себе, что это возможно! Быть стройной, любимой и желанной девушкой в свой 31. Мотивирует, не правда ли? Я уверена, что проект «Трансформация» вдохновит и наших слушательниц начать работу над своим внешним видом.
Расскажите подробнее о проекте.
— Проект «Трансформация» продлится 3 месяца. За это время участницы научатся правильно питаться и будут тренироваться под руководством персонального тренера. Девушки уже занимаются спортом 3 раза в неделю в фитнес-клубе ATHLETIC GYM, а шефство над ними взял персональный тренер, диетолог, мастер спорта, чемпион Урала, многократный чемпион Тюменской и Курганской областей, победитель многих всероссийских турниров и чемпионатов УрФО по армспорту Михаил Шавалеев.
Естественно, на 80% успех в похудении зависит от питания, поэтому мы исключили из рациона участниц жареное, мучное и сладкое. Кушают они теперь каждые 2–2,5 часа. Да-да, едят и худеют! Причем, никаких «не ем после 18:00». Кушать можно и перед сном, главное знать и понимать, что ты ешь. Радио и такой, казалось бы, телевизионный проект…
Как отражаете его в своем эфире?
— Проект «Трансформация» выходит в эфире «Радио Шансон» по выходным в 16:40. Субботняя программа посвящена питанию, а в воскресенье мы говорим о тренировках. Хотите узнать много полезного — настраивайтесь на 101.0 FM. Все выпуски проекта написаны простым языком, а информация будет понятна и доступна каждому. Кроме того, видеоматериалы можно посмотреть на сайте радиостанции и в официальной группе «Вконтакте».
А не боитесь, что через 3 месяца участницы снова наберут лишние килограммы?
— Результат будет зависеть только от них. Естественно, если они забросят тренировки и начнут есть что попало и когда попало, то фигура приобретет первоначальные очертания, но мы хотим донести до участниц и слушателей, что питаться правильно — это не диета, а образ жизни, причем так может каждый из нас!
Но ведь питаться правильно — довольно дорогое удовольствие?
— Совсем нет! И мы посвятим этому вопросу несколько выпусков. Мы уже съездили в ведущие гипермаркеты Тюмени и собрали свою продуктовую корзину. Получилось не дороже, чем если покупать вредные продукты.
А как реагируют участницы, не хотят ли сбежать?
— Поначалу им, конечно, тяжело. Не привыкшие к нагрузкам мышцы болят после первых тренировок, а руки так и тянутся к конфетке или булочке. Но мы их всячески подбадриваем, чтобы избежать возможных срывов. Да и пищевые дневники никто не отменял.
А вы сама занимаетесь спортом?
— Три раза в неделю меня можно найти в том же клубе, что и наших участниц. Я тренируюсь отдельно, потому что у нас с участницами разные цели и задачи, но свой путь в спорте я тоже начинала с персональным тренером. Здорово же, когда у тебя есть человек, который тебе всегда поможет, подскажет, ну и укажет на проблемные места. А вообще, не важно, любите вы силовые тренировки или бассейн, а может ваша страсть — йога или бег, главное, чтобы занятия спортом приносили радость и гармонию в вашу жизнь, так что занимайтесь спортом, питайтесь правильно и стройнейте вместе с «Шансоном»!