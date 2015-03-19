Оксана Разыграева: Стройнейте вместе с «Шансоном»

— В последнее время только ленивый не говорит на тему здорового образа жизни, но, к сожалению, не все понимают, в чем он заключается. Некоторые бросают курить (и правильно делают), но при этом едят жирное, жареное, соленое. Чего далеко ходить, чуть больше года назад я сама была уверена, что самое сытное блюдо -это жареная свинина, а «кашу маслом не испортишь», особенно сливочным. Но увлечение подобной пищей пагубно сказывается на фигуре. Поэтому мы решили создать проект, который бы был мостиком в мир правильного питания. Мы не будем говорить сложными терминами или заставлять считать калории. Мы будем давать советы слушателям и показывать на примере участниц проекта «Трансформация», что это работает.