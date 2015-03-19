На «космовстречу» со Скворцовым пришло более 400 человек

Александр Александрович обратился к залу с приветственным словом, поблагодарил за яркую выставку, с радостью ответил на вопросы юных тюменцев. Многих горожан впечатлил рассказ космонавта, из зала сыпались вопросы, а после мероприятия каждый хотел сфотографироваться с гостем или получить автограф на память.