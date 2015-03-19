На «космовстречу» со Скворцовым пришло более 400 человек

К встрече с именитым гостем ребята готовились заранее: в рамках конкурса «Наследники Гагарина» оформили выставку рисунков на космическую тему, смастерили модели космических кораблей, подготовили вопросы и подарки для космонавта. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования, школ городов и районов Тюменской области.
Александр Александрович обратился к залу с приветственным словом, поблагодарил за яркую выставку, с радостью ответил на вопросы юных тюменцев. Многих горожан впечатлил рассказ космонавта, из зала сыпались вопросы, а после мероприятия каждый хотел сфотографироваться с гостем или получить автограф на память.
Школьников интересовало, например, чем питаются космонавты, как спят, что такое невесомость, чего не хватает в полете, приходилось ли видеть НЛО, сообщает пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
Знаменитый космонавт подарил Дворцу «Пионер» памятные фотографии и вымпел с автографами членов экипажа корабля «Союз ТМА-12 М»: А. Скворцова, А. Артемьева и S. Swansona.
В рамках открытой беседы состоялось награждение участников конкурса «Наследники Гагарина». Поздравления, грамоты и подарки из рук Александра Александровича получили 12 победителей, в числе которых: Николай Хренов (детский сад № 50 г. Тюмень), представивший модель космической станции «Алмаз», Анастасия Чупина (воспитанница изостудии «Фантазия» Дворца «Пионер), изобразившая «Тайну третьей планеты из созвездия Лиры», Арсений Фатеев (гимназия № 49 г. Тюмень), изготовивший березовый амулет — подарок для космонавта.
Завершилась встреча общим фотографированием. На память об этом событии у школьников остались дипломы с автографом Героя РФ, космонавта Александра Скворцова.