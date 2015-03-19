Единороссы собрали на ремонт памятников 30,5 миллионов

Как сообщил заместитель председателя регионального парламента Геннадий Корепанов, на ремонт памятников члены фракции «Единая Россия» выделили более 30,5 млн рублей из своих депутатских фондов. Руководитель фракции Андрей Артюхов отметил, что «месяц назад эта сумма была меньше — 22 млн, сейчас 30,5 млн рублей, поскольку число обращений от ветеранов муниципальных образований постоянно растет, и члены фракции берут эти обращения в работу».
По большинству памятников работы уже начаты. В частности, по предложению главы администрации Тобольска, секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Мазура, в рамках подготовки к празднованию будет отреставрирован памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, построенный в Тобольске к 50-летию Победы.
Также члены фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы перечислили из личных средств 1 млн 340 тысяч рублей на благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителей». Эти деньги направляются на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На эти средства ветераны осуществляют ремонт жилья, приобретают бытовую технику и товары первой необходимости.
Продолжается работа по реализации решения фракции об увековечивании памяти почетного гражданина Тюменской области, участника Сталинградской битвы Василия Прокопьевича Малкова. На эти цели члены фракции из личных средств собрали более 660 тысяч рублей. Эти средства переданы в областной совет ветеранов. Планируется, что мемориальная доска будет установлена на доме, где жил ветеран, ко дню его рождения — 17 апреля. Сейчас ведутся работы по изготовлению доски и благоустройству дома.
Фото: http://katyaburg.ru