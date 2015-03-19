Единороссы собрали на ремонт памятников 30,5 миллионов

Продолжается работа по реализации решения фракции об увековечивании памяти почетного гражданина Тюменской области, участника Сталинградской битвы Василия Прокопьевича Малкова. На эти цели члены фракции из личных средств собрали более 660 тысяч рублей. Эти средства переданы в областной совет ветеранов. Планируется, что мемориальная доска будет установлена на доме, где жил ветеран, ко дню его рождения — 17 апреля. Сейчас ведутся работы по изготовлению доски и благоустройству дома.