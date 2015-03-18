nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выиграй билет на концерт Доминика Джокера

18 марта 2015, 09:42
Автор и исполнитель многочисленных хитов, музыкант Доминик Джокер 19 марта выступит в Тюмени в баварском ресторане «Максимилианс». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на выступление Джокера бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Автор и исполнитель многочисленных хитов, музыкант Доминик Джокер 19 марта выступит в Тюмени в баварском ресторане «Максимилианс». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на выступление Джокера бесплатно.

Доминик Джокер — бывший солист и композитор популярной в 90-х годах группы «2×2», участник телепроекта «Фабрика звезд-4», солист и автор песен созданной на телепроекте группы «Банда». Кстати, участие в «Фабрике…» — одно из самых ярких и особенных событий в жизни и творческом пути Доминика. В это же время он начинает сотрудничать с такими популярными исполнителями и коллективами как «Отпетые мошенники», ВИА Сливки, певица Саша, Никита Малинин, Влад Топалов и другие.

В начале 2008 года прошли съемки дебютного клипа Доминика Джокера на его трек «Брошенный Богом», который и послужил началом его сольной карьеры. В 2009 выходит альбом «Реальные Люди». В альбом вошли новые композиции музыканта и уже полюбившиеся поклонникам: «Брошенный богом», «БОМБА БИТ», «Не вернуться», «Клубная зона» и «Если это любовь».

В 2011 году Джокер принимает участие в телепроекте «Фабрика звёзд. Возвращение».

2012 год стал поворотным для артиста: в самом начале года чарты и эфирные сетки страны буквально треснули под напором новой песни Доминика «Если Ты Со Мной». Искренняя, проникновенная соул-баллада мгновенно полюбилась слушателям и взлетела на верхние строчки хит-парадов, заняв, в том числе, первую строчку в хит-параде «Золотой граммофон». Доминик заручился поддержкой крупнейшего отечественного лейбла «Gala Records», активно гастролирует и готовит новые хиты для своих поклонников.

Музыкальные предпочтения Доминика — это хип-хоп и ритм энд блюз. Именно в этих двух жанрах он работает, пишет песни и аранжировки. Кроме того, Джокер работает со многими начинающими командами в России и мире, помогает им встать на ноги.

Стоимость билетов — от 700 до 1800 рублей. Начало концерта в 20 часов.

Конкурс

Чтобы выиграть билет на выступление Джокера, определите, кадры из каких клипов опубликованы ниже.

1.

2.

3.

4.

Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с пометкой «Джокер». В письме укажите свой номер телефона, имя и ник на сайте. Ответы принимаются до 15:00 18 марта, победители будут определены генератором случайных чисел.

#Новости#Максимилианс#Концерты#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25