Выиграй билет на концерт Доминика Джокера

Автор и исполнитель многочисленных хитов, музыкант Доминик Джокер 19 марта выступит в Тюмени в баварском ресторане «Максимилианс». У пользователей NashGorod.ru есть шанс попасть на выступление Джокера бесплатно.
Доминик Джокер — бывший солист и композитор популярной в 90-х годах группы «2×2», участник телепроекта «Фабрика звезд-4», солист и автор песен созданной на телепроекте группы «Банда». Кстати, участие в «Фабрике…» — одно из самых ярких и особенных событий в жизни и творческом пути Доминика. В это же время он начинает сотрудничать с такими популярными исполнителями и коллективами как «Отпетые мошенники», ВИА Сливки, певица Саша, Никита Малинин, Влад Топалов и другие.
В начале 2008 года прошли съемки дебютного клипа Доминика Джокера на его трек «Брошенный Богом», который и послужил началом его сольной карьеры. В 2009 выходит альбом «Реальные Люди». В альбом вошли новые композиции музыканта и уже полюбившиеся поклонникам: «Брошенный богом», «БОМБА БИТ», «Не вернуться», «Клубная зона» и «Если это любовь».
В 2011 году Джокер принимает участие в телепроекте «Фабрика звёзд. Возвращение».
2012 год стал поворотным для артиста: в самом начале года чарты и эфирные сетки страны буквально треснули под напором новой песни Доминика «Если Ты Со Мной». Искренняя, проникновенная соул-баллада мгновенно полюбилась слушателям и взлетела на верхние строчки хит-парадов, заняв, в том числе, первую строчку в хит-параде «Золотой граммофон». Доминик заручился поддержкой крупнейшего отечественного лейбла «Gala Records», активно гастролирует и готовит новые хиты для своих поклонников.
Музыкальные предпочтения Доминика — это хип-хоп и ритм энд блюз. Именно в этих двух жанрах он работает, пишет песни и аранжировки. Кроме того, Джокер работает со многими начинающими командами в России и мире, помогает им встать на ноги.
Стоимость билетов — от 700 до 1800 рублей. Начало концерта в 20 часов.
Конкурс
Чтобы выиграть билет на выступление Джокера, определите, кадры из каких клипов опубликованы ниже.
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Ответы присылайте на электронную почту [email protected] с пометкой «Джокер». В письме укажите свой номер телефона, имя и ник на сайте. Ответы принимаются до 15:00 18 марта, победители будут определены генератором случайных чисел.