Выиграй билет на концерт Доминика Джокера

Доминик Джокер — бывший солист и композитор популярной в 90-х годах группы «2×2», участник телепроекта «Фабрика звезд-4», солист и автор песен созданной на телепроекте группы «Банда». Кстати, участие в «Фабрике…» — одно из самых ярких и особенных событий в жизни и творческом пути Доминика. В это же время он начинает сотрудничать с такими популярными исполнителями и коллективами как «Отпетые мошенники», ВИА Сливки, певица Саша, Никита Малинин, Влад Топалов и другие.