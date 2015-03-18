Тюменцев призывают сообщать о «серых» зарплатах

Между тем, неформальная занятость формирует такие социально-экономические проблемы, как низкий заработок, нарушение прав и гарантий работников. Это низкая пенсия в будущем и невозможность взять кредит в настоящем.
Кроме того, сотрудники также лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности или же безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.
Департамент труда и занятости населения Тюменской области предлагает горожанам принять участие в опросе «Знаете ли Вы о последствиях выплаты заработной платы в «конвертах?» на своем сайте. Кроме того, специалисты департамента призывают тюменцев обращаться с заявлениями о фактах выплаты «серой» зарплаты в государственную трудовую инспекцию Тюменской области по адресу: ул. Республики, 55 и по телефону: 682–970, а также на «горячую линию» департамента, тел.:556–121.
Фото: http://www.tnua.info