Тюменцев призывают сообщать о «серых» зарплатах

Департамент труда и занятости населения Тюменской области предлагает горожанам принять участие в опросе «Знаете ли Вы о последствиях выплаты заработной платы в «конвертах?» на своем сайте. Кроме того, специалисты департамента призывают тюменцев обращаться с заявлениями о фактах выплаты «серой» зарплаты в государственную трудовую инспекцию Тюменской области по адресу: ул. Республики, 55 и по телефону: 682–970, а также на «горячую линию» департамента, тел.:556–121.