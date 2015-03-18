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Тюменцев призывают сообщать о «серых» зарплатах

18 марта 2015, 12:59
Как в России в целом, так и в Тюменской области в частности, случаи выплаты заработной платы «в конвертах», а также работы без оформления в трудовой книжке широко распространены.
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Тюмень

Между тем, неформальная занятость формирует такие социально-экономические проблемы, как низкий заработок, нарушение прав и гарантий работников. Это низкая пенсия в будущем и невозможность взять кредит в настоящем.

Кроме того, сотрудники также лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности или же безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области предлагает горожанам принять участие в опросе «Знаете ли Вы о последствиях выплаты заработной платы в «конвертах?» на своем сайте. Кроме того, специалисты департамента призывают тюменцев обращаться с заявлениями о фактах выплаты «серой» зарплаты в государственную трудовую инспекцию Тюменской области по адресу: ул. Республики, 55 и по телефону: 682–970, а также на «горячую линию» департамента, тел.:556–121.

Фото: http://www.tnua.info

#Новости#Зарплата#Социальные проблемы#Тюмень#Департамент труда и занятости населения#Инспекция по труду#Катя#Общество
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