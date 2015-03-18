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Тюмень — один из городов, в котором не задерживают стипендии

18 марта 2015, 12:13
В адрес уполномоченного по правам студентов в России Артема Хромова продолжают поступать обращения о задержке стипендий. На данный момент известно о несвоевременных выплатах в 40 учебных заведениях высшего и средне-специального образования. Однако тюменских вузов данная проблема не коснулась.
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Тюмень

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. По его информации, государственная академическая стипендия студентам вузов Тюменской области, профессиональных образовательных организаций выплачивается своевременно и в полном объеме. Так, по состоянию на 1 марта 2015 года задолженность по выплате академической стипендии отсутствовала.

В целом по России, финансовая задолженность по выплатам стипендий студентам зарегистрирована в 40 государственных университетах и некоторых других учебных заведениях. Многим студентам до сих пор задерживают выплату или академической, или социальной, а особенно повышенной стипендий.

Однако после начала проверок органами власти фактов задержки стипендий в некоторых образовательных организациях ускорился процесс выплаты. Важно также отметить, что на момент окончания проверки некоторые факты задержки стипендий утратили актуальность.

По словам Алексея Райдера, задержка в выплате академической стипендии студентам вузов может быть вызвана несвоевременным поступлением денежных средств от их учредителей, федеральных министерств.

Фото: http://fopf.fizteh.ru

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