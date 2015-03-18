Тюмень — один из городов, в котором не задерживают стипендии

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. По его информации, государственная академическая стипендия студентам вузов Тюменской области, профессиональных образовательных организаций выплачивается своевременно и в полном объеме. Так, по состоянию на 1 марта 2015 года задолженность по выплате академической стипендии отсутствовала.
В целом по России, финансовая задолженность по выплатам стипендий студентам зарегистрирована в 40 государственных университетах и некоторых других учебных заведениях. Многим студентам до сих пор задерживают выплату или академической, или социальной, а особенно повышенной стипендий.
Однако после начала проверок органами власти фактов задержки стипендий в некоторых образовательных организациях ускорился процесс выплаты. Важно также отметить, что на момент окончания проверки некоторые факты задержки стипендий утратили актуальность.
По словам Алексея Райдера, задержка в выплате академической стипендии студентам вузов может быть вызвана несвоевременным поступлением денежных средств от их учредителей, федеральных министерств.
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