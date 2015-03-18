Сотрудница полиции может оказаться виноватой в гибели детей на пожаре

Напомним, 17 декабря 2014 года около 3 часов ночи в селе Ярково из-за замыкания электропроводки загорелся жилой дом, в котором находилось четыре ребенка в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. В результате пожара дети погибли. В момент возгорания мать несовершеннолетних находилась у подруги.
Представителями областного аппарата УМВД по данному факту в отношении должностных лиц ОП № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский» проведена служебная проверка, по результатам которой они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в частности инспектору по делам несовершеннолетних объявлено о неполном служебном соответствии, начальнику отдела полиции объявлен выговор, начальнику отдела полиции по охране общественного порядка объявлен строгий выговор.
Сейчас следственными органами в отношении сотрудницы принято процессуальное решение. По предварительным данным, инспектор ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности, выразившихся в недобросовестной организации профилактической работы и в необоснованном снятии с учета безработной женщины, имеющей на иждивение четверых несовершеннолетних детей.
В случае установления вины инспектор по делам несовершеннолетних будет уволена из органов внутренних дел и привлечена к установленной законом ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.