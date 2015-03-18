Сотрудница полиции может оказаться виноватой в гибели детей на пожаре

Напомним, 17 декабря 2014 года около 3 часов ночи в селе Ярково из-за замыкания электропроводки загорелся жилой дом, в котором находилось четыре ребенка в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. В результате пожара дети погибли. В момент возгорания мать несовершеннолетних находилась у подруги.