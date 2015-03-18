Сергей Бадюк поделится с тюменцами секретами здоровья и бодрости

Напомним, Сергей Бадюк прибудет в Тюмень в качестве ведущего Международной матчевой встречи по боксу Россия — Куба, которая пройдет вечером того же дня. Мастер боевых искусств также поделится с тюменцами своими секретами крепкого здоровья и бодрости, сообщает Фонд поддержки спорта.