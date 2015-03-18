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Сергей Бадюк поделится с тюменцами секретами здоровья и бодрости

18 марта 2015, 14:21
Известный российский мастер восточных единоборств, спортсмен, актер и телеведущий Сергей Бадюк проведет бесплатную шанти-практику для тюменской молодежи. Встреча состоится 21 марта в 12 часов СДЮСШОР «Прибой» (пр. Борцов Октября, 2а).

Напомним, Сергей Бадюк прибудет в Тюмень в качестве ведущего Международной матчевой встречи по боксу Россия — Куба, которая пройдет вечером того же дня. Мастер боевых искусств также поделится с тюменцами своими секретами крепкого здоровья и бодрости, сообщает Фонд поддержки спорта.

Встреча с именитым спортсменом проходит в рамках проекта «Здравый смысл», организаторами встречи выступают: Фонд поддержки спорта, Региональная общественная организация «Новый поток» и Федерация бокса Тюменской области.

#Новости#СК Прибой#Здоровье#Семинары#Алексей#Спорт
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