Сергей Бадюк поделится с тюменцами секретами здоровья и бодрости

Напомним, Сергей Бадюк прибудет в Тюмень в качестве ведущего Международной матчевой встречи по боксу Россия — Куба, которая пройдет вечером того же дня. Мастер боевых искусств также поделится с тюменцами своими секретами крепкого здоровья и бодрости, сообщает Фонд поддержки спорта.
Встреча с именитым спортсменом проходит в рамках проекта «Здравый смысл», организаторами встречи выступают: Фонд поддержки спорта, Региональная общественная организация «Новый поток» и Федерация бокса Тюменской области.