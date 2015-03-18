«Рубин» одолел «Ижсталь» на своем льду

Наиболее благоприятным для хозяев стал первый период — команда забросила в ворота «Ижстали» две безответные шайбы. Гости же запомнились больше серией удалений, нежели активной игрой. После одного из них, когда защитник «Ижстали» Никита Крамской сыграл коленом против игрока «Рубина», хозяева первый раз наказали соперника за грубость. Кирилл Лебедев отличным броском справа отправил шайбу в ворота Антона Кислицына. Вторую шайбу ижевцы пропустили на 19-й минуте и опять в меньшинстве. Автором гола стал Андрей Чибисов. В обоих случаях ассистентский балл на свой счет записал Айрат Зиязов.