«Рубин» одолел «Ижсталь» на своем льду

Наиболее благоприятным для хозяев стал первый период — команда забросила в ворота «Ижстали» две безответные шайбы. Гости же запомнились больше серией удалений, нежели активной игрой. После одного из них, когда защитник «Ижстали» Никита Крамской сыграл коленом против игрока «Рубина», хозяева первый раз наказали соперника за грубость. Кирилл Лебедев отличным броском справа отправил шайбу в ворота Антона Кислицына. Вторую шайбу ижевцы пропустили на 19-й минуте и опять в меньшинстве. Автором гола стал Андрей Чибисов. В обоих случаях ассистентский балл на свой счет записал Айрат Зиязов.
Второй тайм принес хозяевам большие неприятности, а болельщиков на трибунах заставил изрядно понервничать. Гости после перерыва пришли в себя и закономерно побежали отыгрываться. Правда, перед этим на 29-й минуте в их ворота влетела третья шайба. Денис Сандер вовремя подоспел к снаряду, когда в борьбе с Маратом Фахрутдиновым соперники на время выпустили его из вида.
Впрочем, дальнейший эпизод показал, что ижевцы не хуже тюменцев умеют реализовывать большинство. За минуту с небольшим в ворота «Рубина» влетело сразу две шайбы. К этому времени на скамейку штрафников отправили Кирилла Адамчука и хозяева остались вчетвером. Большинство реализовал форвард гостей Николай Тимашов, активно поборовшись на «пятачке». Вторая шайба оказалась в воротах Дениса Франскевича уже в тот момент, когда Адамчук возвращался на площадку. Автором гола стал Николай Жилин.
Напряжение на площадке несколько сгладил дубль Лебедева. На 36 минуте нападающий рубиновцев блестяще прошел по флангу и достал голкипера «Ижстали» Романа Смирягина. К слову, Кислицын к тому времени отправился в раздевалку до конца матча за грубость против арбитра.
Уже на старте третьего периода «Ижсталь» вновь сократила отставание до одной шайбы и снова в большинстве. К этому времени рубиновцы оборонялись втроем после нарушений Максима Ячменева и Дениса Юшкова. Автором третьей шайбы стал Тимур Шингареев. Ближе к середине тайма «Рубин» вновь увеличил отрыв: Айрат Зиязов успел на добивание.
Однако спокойной концовки вновь не получилось. Буквально за несколько минут до конца основного времени Артем Воробьев отыграл для «Ижстали» еще одну шайбу. Снять все вопросы о победителе удалось лишь под занавес матча. Денис Ячменев отправил шестую шайбу в пустые ворота «Ижстали». Таким образом, ижевская команда потерпела первое поражение в четвертьфинальной серии. Уже сегодня соперники проведут четвертую игру, которая также состоится в Тюмени на льду Дворца спорта.