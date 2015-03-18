Работодателям дадут неделю на объяснение отказа в трудоустройстве

Российское правительство поддержало проект закона, согласно которому работодателям дается недельный срок на предоставление письменного ответа о причинах отказа в трудоустройстве.
Данная информация будет сообщаться по требованию кандидата. Автор инициативы — депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Законопроект уже прошел первое чтение. На сайте правительства отмечается, что документ направлен на защиту прав граждан при заключении трудового договора и совершенствование законодательства.
Согласно действующей редакции Трудового кодекса, человек, не принятый на работу, может получить от работодателя сообщение о причинах отказа в письменной форме. Однако срок, в который ему должен быть дан ответ, в законодательстве не прописан.
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