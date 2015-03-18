Мать погибшего на заводе мигранта требует 16 тысяч долларов

Как следует из материалов уголовного дела, Олег М., являясь прорабом, заключал с организациями договоры субподряда на выполнение строительных работ. Так, на основании договора в октябре—декабре 2013 года он должен был на территории формовочного цеха одного из тюменских заводов произвести демонтаж устаревшей системы вентиляции и эстакады. 9 декабря прораб привлек к работам двух мигрантов.
17 декабря 2013 года около 17 часов при демонтаже вентиляционной системы пролета № 6 формовочного цеха произошло обрушение конструкции участка вентиляционной системы, в результате чего один из мигрантов в возрасте 39 лет упал с высоты более 6 метров на пол. От полученных травм он в тот же вечер скончался в больнице.
Расследование установило, что причиной несчастного случая явились нарушения правил безопасности. По версии следствия, Олег допустил потерпевшего к работам на высоте, не проведя с ним инструктаж и не обеспечив его средствами индивидуальной защиты (каской и предохранительным поясом).
Мать погибшего заявила иск о взыскании с Олега М. 16 тысяч долларов США.
Прокуратура округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела 39-летнего Олега в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Согласно уголовному кодексу РФ, ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.