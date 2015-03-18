Мать погибшего на заводе мигранта требует 16 тысяч долларов

Прокуратура округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела 39-летнего Олега в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Согласно уголовному кодексу РФ, ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.