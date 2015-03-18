Красота тюменской природы — на фотографиях мастера

Экспозиция построена, как рассказ о круговороте времен года с вечно новыми и волнующими событиями: распусканием почек и цветов, образованием пернатых пар и выведением потомства, борьбой за выживание и расставанием с местом рождения в перелетной стае. С помощью объектива автора зрителю представляется редкая возможность заглянуть в этот таинственный мир и насладиться прикосновением к подлинности непрерывно пульсирующего бытия, сообщает пресс-служба музейного комплекса.