Красота тюменской природы — на фотографиях мастера

Фотовыставка приурочена к выходу двадцатого, юбилейного, авторского фотоальбома «Наедине с природой», где собраны плоды многолетних фотоэкспедиций автора в нетронутые природные уголки. В выставляемых работах автор раскрывается как мастер пейзажной и анималистической фотографии, привлекая внимание зрителя к богатству, разнообразию и красоте природы Тюменского края.
Экспозиция построена, как рассказ о круговороте времен года с вечно новыми и волнующими событиями: распусканием почек и цветов, образованием пернатых пар и выведением потомства, борьбой за выживание и расставанием с местом рождения в перелетной стае. С помощью объектива автора зрителю представляется редкая возможность заглянуть в этот таинственный мир и насладиться прикосновением к подлинности непрерывно пульсирующего бытия, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Алексей Щукин — основатель и глава информационного фотоагентства «Тюмень», автор и составитель фотоальбомов о жизни тюменской земли, охватывающих все ее разнообразные грани. За сорок лет в профессии Алексей Щукин неоднократно удостаивался права провести персональную выставку своих работ на различных площадках: Москва (ИТАР-ТАСС, Совет Федерации РФ), Кишинев, Тюмень, Ханты-Мансийск, Югорск.
Персональная фотовыставка Щукина «Наедине с природой» открыта с 20 марта 2015 года в Музее изобразительных искусств по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.