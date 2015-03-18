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До 2050 года с Землей могут сблизиться более 10 астероидов

18 марта 2015, 17:28
МЧС составило прогноз, в котором говорится, что в ближайшие 35 лет с Землей могут сблизиться несколько астероидов размером от 7 до 945 метров.

«До 2050 года прогнозируется 11 сближений с астероидами до расстояний, меньших среднего радиуса лунной орбиты (385 тысяч километров)», — цитирует РИА Новости сообщение министерства. В этом году эксперты не прогнозируют опасных сближений с подобными астероидами.

Астероиды, диаметр которых превышает километр, относят к крупным космическим объектам. Такие небесные тела могут представлять серьезную угрозу для Земли. Ранее экс-руководитель Центра «Антистихия» Владислав Болов заявлял, что диаметр астероида порядка одного-двух километров является пороговым для глобальной катастрофы. Но доставить неприятности могут объекты и меньших размеров.

На Земле существует около 120 очень крупных астероидных кратеров. В России находится самый крупный из них — он известен как Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 км, а внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 млн лет назад.

#Новости#Земля#Астероиды#Женя#Общество
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