До 2050 года с Землей могут сблизиться более 10 астероидов

«До 2050 года прогнозируется 11 сближений с астероидами до расстояний, меньших среднего радиуса лунной орбиты (385 тысяч километров)», — цитирует РИА Новости сообщение министерства. В этом году эксперты не прогнозируют опасных сближений с подобными астероидами.
Астероиды, диаметр которых превышает километр, относят к крупным космическим объектам. Такие небесные тела могут представлять серьезную угрозу для Земли. Ранее экс-руководитель Центра «Антистихия» Владислав Болов заявлял, что диаметр астероида порядка одного-двух километров является пороговым для глобальной катастрофы. Но доставить неприятности могут объекты и меньших размеров.
На Земле существует около 120 очень крупных астероидных кратеров. В России находится самый крупный из них — он известен как Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 км, а внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 млн лет назад.