До 2050 года с Землей могут сблизиться более 10 астероидов

На Земле существует около 120 очень крупных астероидных кратеров. В России находится самый крупный из них — он известен как Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 км, а внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 млн лет назад.