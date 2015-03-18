6 фильмов о рок-музыке — новая программа Киноклуба

Цель программы — попытаться проанализировать до сих пор не понятое до конца направление, понять интерес к нему со стороны общества, прояснить причины как безумной любви, так и откровенной ненависти. Программа проходит в рамках 13-го сезона Киноклуба ТГАКИиСТ.
В её рамках будут показаны следующие документальные фильмы:
20 марта — «Блюз. Из дальних странствий возвратясь» / Blues. Feels Like Going Home / (США, 2003)
Режиссёр — Мартин Скорсезе.
Фильм из документального цикла «Блюз. Музыкальное путешествие», созданный известным американским режиссёром Мартином Скорсезе, повествует об исконных истоках музыки, повлиявшей на все современные направления — от джаза до хип-хопа, от рок-н-ролла до регги. Наряду с уникальнейшими архивными записями известных блюзовых музыкантов, зритель сможет увидеть тех людей, благодаря которым эта музыка всё ещё жива и аутентична.
27 марта — «Путешествие металлиста» / Headbanger’s Journey / (2005)
Режиссёр — Сэм Данн.
Этот фильм повествует об одном из самых известных направлений рок-музыки, вызывающих многочисленные дискуссии и критику: хэви-металле. Чтобы понять суть и причину популярности тяжёлой музыки, необходимо узнать её историю, нынешнее состояние и основные аспекты из первых уст. Интервью с музыковедами, критиками, музыкантами и поклонниками, анализ самых «острых» моментов и многое другое — в известной ленте Сэма Данна.
3 апреля — «Блэк-метал» / Black Metal: a Documentary / (2007)
Режиссёр — Матс Линдстрём.
Одно из самых противоречивых направлений тяжёлой музыки, не терпящее экивоков и кривотолков. Самый идейный и вместе с тем один из полиидеологичных актов современного искусства. Бескомпромиссный, яркий и жестокий жанр, изменивший тяжёлую музыку навсегда. Блэк-металл. Вместе с показом фильма вы увидите уникальные записи норвежского телевидения, интервью со многими идеологами жанра, яркие видео и многое из того, что просто необходимо для его объективного понимания.
10 апреля — «Угол зрения: история панк-рока» / Punk : Attitude / (2005)
Режиссёр — Дон Леттс.
Вторая «шинель», из которой вышел современный рок. Панк возник как протест против коммерциализации рок- музыки и, по мнению одних, продался сам, а по пониманию других, просто изменил форму, но не содержание. Вся история панка: от Sex Pistols ( и многих других) до Nirvana.
17 апреля — «Американский хардкор» / American Hardcore / (2006)
Режиссёр — Пол Рахман.
После появления хардкора многое изменилось в американском обществе: реакция на политику Рейгана и отказ от алкоголя и наркотиков, социальная агрессия и попытка примириться с собственными демонами. Фильм снят по одноимённой книге Стивена Буша.
24 апреля — «Joy division» / Joy division / (2005)
Режиссёр — Уильям МакГи.
Завершает программу фильм о группе, стоявшей у истоков одной из самых крупных молодёжных субкультур: готик-культуры.
Заседания Киноклуба Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий проходят по пятницам по адресу : Республики, 19, ауд. 109, начало в 17:30. Вход бесплатный.