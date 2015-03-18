6 фильмов о рок-музыке — новая программа Киноклуба

Одно из самых противоречивых направлений тяжёлой музыки, не терпящее экивоков и кривотолков. Самый идейный и вместе с тем один из полиидеологичных актов современного искусства. Бескомпромиссный, яркий и жестокий жанр, изменивший тяжёлую музыку навсегда. Блэк-металл. Вместе с показом фильма вы увидите уникальные записи норвежского телевидения, интервью со многими идеологами жанра, яркие видео и многое из того, что просто необходимо для его объективного понимания.