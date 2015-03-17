В Ярковском муниципальном районе — новый глава администрации

Евгений Геннадьевич Щукин родился 9 июля 1975 года. Первое образование получил педагогическое. Окончил по специальности «Экономика» Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Прошел путь от учителя биологии Богандинской средней школы № 2 до ее директора. Стаж государственной и муниципальной службы составляет более 11 лет. С 2004 по 2013 годы являлся главой администрации поселка Винзили, с 2013 года — первый заместитель главы администрации Ярковского муниципального района. Член партии «Единая Россия» с 2002 года. Имеет двоих детей, сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».