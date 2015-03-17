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В Ярковском муниципальном районе — новый глава администрации

17 марта 2015, 15:45
Евгений Щукин стал новым главой Ярковского муниципального района. Таков результат голосования депутатов районной Думы, сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы администрации, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

На повестке дня очередного собрания Думы, которое состоялось сегодня, 17 марта, депутатам предстояло выбрать нового главу из трех кандидатов: первого заместителя главы администрации Ярковского муниципального района Евгения Щукина, начальника управления строительства, газификации и ЖКХ администрации района Андрея Полякова и главы администрации Плехановского сельского поселения Николая Брагина. Как отметил Андрей Артюхов, выборам главы города предшествовала работа конкурсной комиссии. Путем открытого голосования депутаты поддержали кандидатуру Евгения Щукина.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании Думы отметил, что очень важно, чтобы та динамика, которая наблюдается в последнее время в районе, сохранилась.

Евгений Геннадьевич Щукин родился 9 июля 1975 года. Первое образование получил педагогическое. Окончил по специальности «Экономика» Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Прошел путь от учителя биологии Богандинской средней школы № 2 до ее директора. Стаж государственной и муниципальной службы составляет более 11 лет. С 2004 по 2013 годы являлся главой администрации поселка Винзили, с 2013 года — первый заместитель главы администрации Ярковского муниципального района. Член партии «Единая Россия» с 2002 года. Имеет двоих детей, сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».

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