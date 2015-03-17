В Ярковском муниципальном районе — новый глава администрации

На повестке дня очередного собрания Думы, которое состоялось сегодня, 17 марта, депутатам предстояло выбрать нового главу из трех кандидатов: первого заместителя главы администрации Ярковского муниципального района Евгения Щукина, начальника управления строительства, газификации и ЖКХ администрации района Андрея Полякова и главы администрации Плехановского сельского поселения Николая Брагина. Как отметил Андрей Артюхов, выборам главы города предшествовала работа конкурсной комиссии. Путем открытого голосования депутаты поддержали кандидатуру Евгения Щукина.
Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании Думы отметил, что очень важно, чтобы та динамика, которая наблюдается в последнее время в районе, сохранилась.
Евгений Геннадьевич Щукин родился 9 июля 1975 года. Первое образование получил педагогическое. Окончил по специальности «Экономика» Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Прошел путь от учителя биологии Богандинской средней школы № 2 до ее директора. Стаж государственной и муниципальной службы составляет более 11 лет. С 2004 по 2013 годы являлся главой администрации поселка Винзили, с 2013 года — первый заместитель главы администрации Ярковского муниципального района. Член партии «Единая Россия» с 2002 года. Имеет двоих детей, сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».