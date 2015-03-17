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В Тюмени откроется фан-зона для любителей биатлона

17 марта 2015, 14:25
В ближайшие выходные, 21–22 марта, в Тюмени начнет работать фан-зона для любителей биатлона. Ее откроют в преддверие международных состязаний «Гонка чемпионов», которые пройдут на стадионе «Геолог» 5 апреля. Жители города смогут поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться с маскотом соревнований — соболем Феликсом, а также выиграть билеты на трибуны соревнований.

В субботу, 21 марта, фан-зона будет работать в сквере Историческом в районе ТЦ «Панорама» с 12 до 16 часов. На следующий день она переедет в центр «Воронинские горки» (пр. Февральский, 9) с 12 до 15 часов, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области.

Напомним, «Гонка чемпионов» впервые проводится в Тюмени. В ней примут участие 11 мировых звезд биатлона. В программе соревнований — масс-старты и смешанная эстафета. Начало назначено на 16.00, когда пройдут стрелковые соревнования и жеребьевка участников для масс-стартов.

#Новости#Биатлон#Гонка чемпионов#Конкурсы#Алексей#Спорт
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