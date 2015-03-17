В Тюмени откроется фан-зона для любителей биатлона

В ближайшие выходные, 21–22 марта, в Тюмени начнет работать фан-зона для любителей биатлона. Ее откроют в преддверие международных состязаний «Гонка чемпионов», которые пройдут на стадионе «Геолог» 5 апреля. Жители города смогут поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться с маскотом соревнований — соболем Феликсом, а также выиграть билеты на трибуны соревнований.