В Тюмени откроется фан-зона для любителей биатлона

В субботу, 21 марта, фан-зона будет работать в сквере Историческом в районе ТЦ «Панорама» с 12 до 16 часов. На следующий день она переедет в центр «Воронинские горки» (пр. Февральский, 9) с 12 до 15 часов, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области.
Напомним, «Гонка чемпионов» впервые проводится в Тюмени. В ней примут участие 11 мировых звезд биатлона. В программе соревнований — масс-старты и смешанная эстафета. Начало назначено на 16.00, когда пройдут стрелковые соревнования и жеребьевка участников для масс-стартов.