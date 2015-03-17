«Тюмень» примет на своем поле «СКА-Энергию» из Хабаровска

Как отмечают в пресс-службе ФК «Тюмень», визит дальневосточной команды станет ответным после матча в Хабаровске 14 марта. Тогда команды разошлись миром — 1:1. Первый мяч был забит дальневосточниками в начале второго тайма, а за две минуты до конца игры тюменцы сумели сравнять счет. Ударом со штрафного отличился Анатолий Нежелев.