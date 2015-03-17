«Тюмень» примет на своем поле «СКА-Энергию» из Хабаровска

Как отмечают в пресс-службе ФК «Тюмень», визит дальневосточной команды станет ответным после матча в Хабаровске 14 марта. Тогда команды разошлись миром — 1:1. Первый мяч был забит дальневосточниками в начале второго тайма, а за две минуты до конца игры тюменцы сумели сравнять счет. Ударом со штрафного отличился Анатолий Нежелев.
В настоящее время обе команды располагаются на соседних строчках в турнирной таблице Первенства. «Тюмень» занимает 14 место с 22-мя очками по итогам 22 матчей. «СКА-Энергия» при таком же количестве игр заработала на два очка больше, потому располагается на одну строчку выше.
Встреча в Тюмени на стадионе «Геолог» начнется в 19 часов, для болельщиков будет открыта Восточная трибуна стадиона.