nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Тюмень» примет на своем поле «СКА-Энергию» из Хабаровска

17 марта 2015, 15:08
В матче 23 тура первенства Футбольной национальной лиги ФК «Тюмень» 18 марта примет на своем поле «СКА-Энергию» из Хабаровска.

Как отмечают в пресс-службе ФК «Тюмень», визит дальневосточной команды станет ответным после матча в Хабаровске 14 марта. Тогда команды разошлись миром — 1:1. Первый мяч был забит дальневосточниками в начале второго тайма, а за две минуты до конца игры тюменцы сумели сравнять счет. Ударом со штрафного отличился Анатолий Нежелев.

В настоящее время обе команды располагаются на соседних строчках в турнирной таблице Первенства. «Тюмень» занимает 14 место с 22-мя очками по итогам 22 матчей. «СКА-Энергия» при таком же количестве игр заработала на два очка больше, потому располагается на одну строчку выше.

Встреча в Тюмени на стадионе «Геолог» начнется в 19 часов, для болельщиков будет открыта Восточная трибуна стадиона.

#Новости#Чемпионат России#Стадион Геолог#ФК Тюмень#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25