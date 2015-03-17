Ледолазы из Тюмени отличились на домашнем чемпионате страны

В Тюмени завершились самые масштабные в стране соревнования по альпинизму — Чемпионат и первенство страны по ледолазанию, которые проходили 12–16 марта. В ходе соревнований несколько медалей завоевали тюменские спортсмены.
Титул чемпиона мира в дисциплине на трудность достался тюменскому скалолазу Николаю Кузовлеву, в женском первенстве победу праздновала Алена Кочебаева из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Дворца спорта и творчества «Пионер». Среди «скоростников» отличилась другая титулованная тюменка Мария Красавина, в мужской части дисциплины золотую медаль завоевал Леонид Малых (Киров).
В рамках первенства «трудную» дистанцию быстрее всех одолел еще один тюменец Радомир Прощенко, в скоростной дисциплине победу вновь праздновал Леонид Малых. В соревнованиях среди женщин результат оказался еще более предсказуем: в обеих дисциплинах быстрее всех оказалась Алена Кочебаева.
Всего в этих соревнованиях принимали участие 98 спортсменов из 15 регионов России: Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Иркутска, Кирова, Екатеринбурга, Кемерово, Архангельска и других городов. В число представителей Тюменской области вошли пять воспитанников отделения альпинизма и скалолазания Дворца «Пионер».