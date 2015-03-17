Ледолазы из Тюмени отличились на домашнем чемпионате страны

В рамках первенства «трудную» дистанцию быстрее всех одолел еще один тюменец Радомир Прощенко, в скоростной дисциплине победу вновь праздновал Леонид Малых. В соревнованиях среди женщин результат оказался еще более предсказуем: в обеих дисциплинах быстрее всех оказалась Алена Кочебаева.