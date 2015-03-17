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Космонавт Александр Скворцов ответит на вопросы тюменцев о космосе

17 марта 2015, 09:30
В среду, 18 марта, в Тюмени состоится встреча с космонавтом-испытателем и Героем России Александром Скворцовым. Мероприятие во Дворце творчества и спорта «Пионер» приурочено к 50-летнему юбилею выхода человека в открытый космос.

Александр Александрович Скворцов — российский летчик и космонавт-испытатель, неоднократный участник и командир экспедиций на Международную космическую станцию. Последний раз на МКС побывал в мае—сентябре 2014 года в составе 40-й миссии. Звание Героя РФ Александру Скворцову было присвоено 12 апреля 2011 года.

В программе встречи открытая беседа космонавта с горожанами, во время которой все желающие смогут задать интересующие их вопросы о космосе и профессии космонавта, а также выставка поделок и рисунков «Наследники Гагарина» и церемония награждения.

Начало встречи в 15:30 во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46), сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

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