Космонавт Александр Скворцов ответит на вопросы тюменцев о космосе

Александр Александрович Скворцов — российский летчик и космонавт-испытатель, неоднократный участник и командир экспедиций на Международную космическую станцию. Последний раз на МКС побывал в мае—сентябре 2014 года в составе 40-й миссии. Звание Героя РФ Александру Скворцову было присвоено 12 апреля 2011 года.
В программе встречи открытая беседа космонавта с горожанами, во время которой все желающие смогут задать интересующие их вопросы о космосе и профессии космонавта, а также выставка поделок и рисунков «Наследники Гагарина» и церемония награждения.
Начало встречи в 15:30 во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46), сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.