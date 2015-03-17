Директор «Пассажирского автотранспорта» наказан за невыплату зарплаты

По материалам прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени было возбуждено уголовное дело. Суд назначил Байракову штраф в размере 300 тысяч рублей. В настоящее время значительная часть задолженности по зарплате погашена, в том числе и за счет продажи имущества предприятия. Ликвидация долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры.