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Директор «Пассажирского автотранспорта» наказан за невыплату зарплаты

17 марта 2015, 10:00
В Тюмени бывший гендиректор автотранспортного предприятия оштрафован на 300 тысяч рублей за невыплату зарплаты 322 работникам.
Сюжет
Тюмень

Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени вынесла приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Пассажирский автотранспорт» Сергея Байракова. Его обвинили в невыплате заработной платы сотрудникам с декабря 2012 года по август 2013 года.

Расследование установило, что общая сумма задолженности перед 322 работниками составила более 19 млн рублей. Денежные средства для выдачи зарплаты имелись, однако Байраков тратил их на хозяйственные нужды предприятия. Причем, к улучшению финансового положения фирмы его действия не привели.

По материалам прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени было возбуждено уголовное дело. Суд назначил Байракову штраф в размере 300 тысяч рублей. В настоящее время значительная часть задолженности по зарплате погашена, в том числе и за счет продажи имущества предприятия. Ликвидация долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры.

Фото: http://www.sled.net.ua

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