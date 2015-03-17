Comedy Woman — в Тюмени

Comedy Woman — это ярко, громко и весело. Это ещё и танцы, песни, переодевания, фокусы и красота в конце концов!
«Comedy Woman» — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о модных новинках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют и танцуют, смеются друг над другом (и, естественно, над ведущим шоу, резидентом Comedy Club на ТНТ Дмитрием Хрусталевым) и выясняют отношения. Телевизионная версия проекта вышла на телеканале ТНТ с 2008 года и сразу обрела массу поклонников — как среди женщин, так и среди мужчин.
«Comedy Woman» — это не «Comedy Club» и, тем более, не «женский Comedy Club». Это вообще не stand-up, а совсем другой жанр, скорее — эстрадный. Это ярко, громко и весело. Помните, были такие понятия: «эстрадный артист», «звезда эстрады», «театр эстрадных миниатюр»? Эстрада — это не человек у микрофона с монологом или набором шуток, точнее, не только он. Это ещё и танцы, песни, переодевания, фокусы, в конце концов! В «Comedy Woman» есть шутки, над которыми нужно подумать, и есть чисто клоунская эксцентрика, — характеризует шоу режиссер программы Дмитрий Ефимович.
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