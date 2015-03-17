Comedy Woman — в Тюмени

«Comedy Woman» — это не «Comedy Club» и, тем более, не «женский Comedy Club». Это вообще не stand-up, а совсем другой жанр, скорее — эстрадный. Это ярко, громко и весело. Помните, были такие понятия: «эстрадный артист», «звезда эстрады», «театр эстрадных миниатюр»? Эстрада — это не человек у микрофона с монологом или набором шуток, точнее, не только он. Это ещё и танцы, песни, переодевания, фокусы, в конце концов! В «Comedy Woman» есть шутки, над которыми нужно подумать, и есть чисто клоунская эксцентрика, — характеризует шоу режиссер программы Дмитрий Ефимович.