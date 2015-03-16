Водитель, из-за которого в ДТП погибла его супруга, предстанет перед судом

Сергей Г. обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека.
Как установило следствие, 7 ноября 2014 года Сергей получил водительские права и стал управлять автомобилем Лада — 111930. Вечером 31 декабря 2014 года мужчина с 24-летней супругой выехал из Тюмени в село Сладково Тюменской области к ее родителям. На 58 км автодороги Тюмень-Ялуторовск по завершении обгона водитель не смог удержать контроль над своим автомобилем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомашиной ВАЗ-11183. От удара Лада улетела в кювет.
В результате аварии супруга Сергея получила травмы, не совместимые с жизнью, и в новогоднюю ночь скончалась в больнице Ялуторовска. Кроме того, серьезно пострадали и две пассажирки (43-летняя женщина и ее 7-летняя дочь), находившиеся во втором автомобиле. Им был причинен тяжкий вред здоровью.
Ялуторовская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу. Сергею грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.