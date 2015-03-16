Тюменский бизнес-омбудсмен помогла предпринимателю сохранить бизнес

Предприниматель жаловался на отказ муниципальных властей в предоставлении земельного участка под временный объект — павильон, где он ремонтировал обувь. Он рассказал, что этим делом занималось три поколения его семьи, начиная с прадеда, который чинил обувь еще в дореволюционной Тюмени. Обратившись за продлением договора, заявитель получил отказ: без объяснения причин, со ссылкой на решение совместной комиссии. Шокированный отказом и понимая, что под угрозой дело всей его жизни и единственный источник семейного дохода, он обратился за помощью к Уполномоченному.