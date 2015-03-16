Тюменский бизнес-омбудсмен помогла предпринимателю сохранить бизнес

Предприниматель жаловался на отказ муниципальных властей в предоставлении земельного участка под временный объект — павильон, где он ремонтировал обувь. Он рассказал, что этим делом занималось три поколения его семьи, начиная с прадеда, который чинил обувь еще в дореволюционной Тюмени. Обратившись за продлением договора, заявитель получил отказ: без объяснения причин, со ссылкой на решение совместной комиссии. Шокированный отказом и понимая, что под угрозой дело всей его жизни и единственный источник семейного дохода, он обратился за помощью к Уполномоченному.
Но даже бизнес-омбудсмену орган власти не «открыл эту тайну» — официальная переписка причин отказа не прояснила, сообщает пресс-служба омбудсмена. Тогда было принято решение о защите прав предпринимателя путем обращения в суд с требованием признать отказ в предоставлении земельного участка незаконным на том основании, что сообщение об отказе не содержит обязательных для такого рода документов оснований отказа.
«Отказ без указания конкретных причин создает ситуацию правовой неопределенности, лишает предпринимателя возможности устранения причин», — поясняет свою позицию Лариса Невидайло и предполагает, что, возможно, именно обращение в суд стало катализатором, который ускорил решение проблемы: «На сегодня договор аренды с нашим заявителем продлен, и он продолжает заниматься своим, унаследованным от прадеда, делом».
Фото:segodnya.ua