Тюменец запустил бумажный самолетик на самое большое расстояние

Видоизменять лист бумаги можно было только путём складывания, запрещалось рвать, клеить, резать, утяжелять, соединять при помощи скоб или клея. Но несмотря на то, что пришлось следовать строгим правилам, тюменские студенты показали отличные результаты, особо отличился Меджид Гусейнов — первокурсник из ТюмГНГУ, чей бумажный самолётик пролетел наибольшую дистанцию, а именно 25,60 метров, пока это самый лучший результат в городах где прошли отборочные!