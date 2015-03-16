Тюменец запустил бумажный самолетик на самое большое расстояние

После учебной недели тюменские студенты отправились в СОК ТюмГУ, чтобы показать своё мастерство в самолётостроении и прикладной авиации. Единственный материал, который требовался участникам — это обычный лист бумаги. Его надо было уметь сложить, продемонстрировать творческий подход, силу воображения и понимание элементарных правил аэродинамики.
Видоизменять лист бумаги можно было только путём складывания, запрещалось рвать, клеить, резать, утяжелять, соединять при помощи скоб или клея. Но несмотря на то, что пришлось следовать строгим правилам, тюменские студенты показали отличные результаты, особо отличился Меджид Гусейнов — первокурсник из ТюмГНГУ, чей бумажный самолётик пролетел наибольшую дистанцию, а именно 25,60 метров, пока это самый лучший результат в городах где прошли отборочные!
Как сообщают организаторы компания Red Bull, в номинации «Длительность полета» лучший результат показал студент ТюмГУ — будущий таможенник Александр Гончар, его модель продержалась в воздухе на протяжении 6,47 секунд.
Исключение с модификацией составляет номинация «Аэробатика». Корпус самолёта должен был выполнен из бумаги, однако не было ограничений при выборе её плотности и типа, не ограничивались и размеры конструкции, техника исполнения и использованных вспомогательных материалов. Победителем в аэробатике стал студент ТюмГАСУ — инженер-проектировщик Кирилл Жгунов, который заработал 27 баллов за свой симпатичный самолётик.
Турнир судили: Виктор Козлов — парашютист, вингсьют-пилот, инструктор по полётам в аэродинамической трубе, автор книги «Индустрия Экстрима «; Максим Тищенко — тандем-инструктор по прыжкам с парашютом, бизнес-тренер, путешественник; Наталья Кустышева — дизайнер-конструктор, психолог, консультант по фен-шуй.
Также зрители могли посоревноваться в точности пилотирования бумажных самолетиков в лаундж зоне — дополнительная номинация организована платежным сервисом QIWI. Победителей ждали достойные призы от электронного кошелька Visa QIWI Wallet.