«Рубин» приехал из Ижевска с двумя поражениями

Второй матч в субботу, 14 марта, завершился с еще более удручающими результатами — 4:1, причем в отличие от первой игры, «распечатали» ворота первыми ижевцы. Это произошло на 17-й минуте стараниями Андрея Иванова. Как и в стартовом матче, судьбу субботней встречи решил третий период. Сначала хозяева подловили тюменцев на контратаке. Затем «Рубин» отыграл одну шайбу усилиями Кирилла Адамчука. Однако далее ситуация развернулась не менее драматично, чем в пятничной встрече. Отразив все атаки в меньшинстве, хозяева отправили в ворота «Рубина» третью шайбу, реализовав свое численное преимущество. Случилось это на 57-й минуте. Симметрию с первым матчем нарушил Алексей Трандин за десять секунд до сирены, когда «Рубин» выпустил шестого полевого игрока, оставив ворота пустыми.