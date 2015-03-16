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«Пятерки» на Всероссийской контрольной получили лишь 7% участников

16 марта 2015, 16:33
В день числа «пи», 14 марта, состоялась первая всероссийская контрольная по математике «Что и требовалось доказать» (ЧТД), организованная Яндексом. За один час, отведённый на решение задач, в контрольной приняли участие 12,6 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдавии и других стран.
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Тюмень

Контрольная состояла из десяти задач, для «пятёрки» достаточно было правильно решить девять. Более половины участников справились с контрольной. Меньше трети получили оценку «удовлетворительно», примерно каждый пятый — оценку «хорошо». Семь процентов участников написали на отлично, а 2% верно решили все десять задач.

Лучше всего участники ЧТД решали задачи о ценах на билеты и скидках (№ 2 и 3), а самыми сложными оказались две последние задачи — больше половины не дали на них никакого ответа. Однако если ответ на эти задачи давали, то примерно в половине случаев он оказывался верным. Другое дело, например, задача об электронных часах (№ 8) — её решило достаточно много пользователей, но большинство дали неправильный ответ.

В среднем на выполнение десяти заданий участники тратили 42 минуты, отличники решали по 47–48 минут.

Мужчины проявили к ЧТД более высокий интерес, чем женщины, — участников мужского пола было примерно в полтора раза больше. И результаты у мужчин немного лучше: на «четвёрки» и «пятёрки» написали 28% мужчин и 22% женщин.

С большинством задач мужчины справлялись лучше, за исключением задачи о скидке на лак для ногтей. С ней женщины справлялись так же хорошо, как мужчины, и почти так же хорошо они решали задачи про сломанный сантиметр (№ 4) и парк развлечений (№ 6).

Из крупных российских регионов лучшие результаты продемонстрировали участники из Новосибирской области — среди них «пятёрки» за работу получили 12%. Результаты выше среднего также показали в Татарстане, Нижегородской и Вологодской областях — по 10% отличников. В Москве высший балл получили 8% участников, в Петербурге — 6%.

Фото: http://www.rg.ru

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