«Пятерки» на Всероссийской контрольной получили лишь 7% участников

Контрольная состояла из десяти задач, для «пятёрки» достаточно было правильно решить девять. Более половины участников справились с контрольной. Меньше трети получили оценку «удовлетворительно», примерно каждый пятый — оценку «хорошо». Семь процентов участников написали на отлично, а 2% верно решили все десять задач.
Лучше всего участники ЧТД решали задачи о ценах на билеты и скидках (№ 2 и 3), а самыми сложными оказались две последние задачи — больше половины не дали на них никакого ответа. Однако если ответ на эти задачи давали, то примерно в половине случаев он оказывался верным. Другое дело, например, задача об электронных часах (№ 8) — её решило достаточно много пользователей, но большинство дали неправильный ответ.
В среднем на выполнение десяти заданий участники тратили 42 минуты, отличники решали по 47–48 минут.
Мужчины проявили к ЧТД более высокий интерес, чем женщины, — участников мужского пола было примерно в полтора раза больше. И результаты у мужчин немного лучше: на «четвёрки» и «пятёрки» написали 28% мужчин и 22% женщин.
С большинством задач мужчины справлялись лучше, за исключением задачи о скидке на лак для ногтей. С ней женщины справлялись так же хорошо, как мужчины, и почти так же хорошо они решали задачи про сломанный сантиметр (№ 4) и парк развлечений (№ 6).
Из крупных российских регионов лучшие результаты продемонстрировали участники из Новосибирской области — среди них «пятёрки» за работу получили 12%. Результаты выше среднего также показали в Татарстане, Нижегородской и Вологодской областях — по 10% отличников. В Москве высший балл получили 8% участников, в Петербурге — 6%.
Фото: http://www.rg.ru