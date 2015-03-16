«Пятерки» на Всероссийской контрольной получили лишь 7% участников

Лучше всего участники ЧТД решали задачи о ценах на билеты и скидках (№ 2 и 3), а самыми сложными оказались две последние задачи — больше половины не дали на них никакого ответа. Однако если ответ на эти задачи давали, то примерно в половине случаев он оказывался верным. Другое дело, например, задача об электронных часах (№ 8) — её решило достаточно много пользователей, но большинство дали неправильный ответ.