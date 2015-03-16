Получай билеты в кино за кинорецензии

«Фильм Бертона поднимает сразу несколько вопросов: женщины 1950-х и 60-х годов, кража интеллектуальной собственности и роль СМИ в создании имиджа художника. Бертон снимает кино о художнице, о её отношениях с мужем, но не о её творчестве. Он не до конца раскрывает её таланты. В фильме мы лишь видим, как Маргарет с любовью и трепетом относится к своим большеглазым творениям», — описывает Анастасия ленту «Большие глаза».