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Получай билеты в кино за кинорецензии

16 марта 2015, 17:26
NashGorod.ru продолжает радовать билетами в кино победителей конкурса кинорецензий. Расскажите, чем вам понравился или не понравился свежий фильм, и вы сможете попасть на один из фильмов из репертуара «Синема Парк DeLUXE» бесплатно.
Сюжет
Тюмень

Конкурс проводит интернет-портал NashGorod.ru вместе с кинотеатром «Синема Парк DeLUXE».

Посмотрели фильм, и решили, что он не стоит потраченных 200-300-500 рублей и двух часов вашего времени? Или, наоборот, считаете, что знакомые и незнакомые проживут жизнь зря, не посмотрев эту ленту? Поделитесь своим мнением с другими тюменцами.

В последнее время билеты в кино выиграли авторы рецензий на фильмы «Город героев», «Бердмэн», «Книга жизни», «Приключения Паддингтона», «Вселенная Стивена Хокинга», — Евгений; «Дикие истории», «Большие глаза», «Книга жизни» — Анастасия Осипова.

«Лучший фильм года. Алехандро Гонсалес Иньярриту создал не имеющее аналогов творение с хорошо продуманной историей и звездным актерским составом! Два часа пролетают на одном дыхании, после просмотра нет усталости, зато есть положительные эмоции и чувство удовлетворенности и радости», — пишет Евгений о фильме «Бёрдмэн».

«Фильм Бертона поднимает сразу несколько вопросов: женщины 1950-х и 60-х годов, кража интеллектуальной собственности и роль СМИ в создании имиджа художника. Бертон снимает кино о художнице, о её отношениях с мужем, но не о её творчестве. Он не до конца раскрывает её таланты. В фильме мы лишь видим, как Маргарет с любовью и трепетом относится к своим большеглазым творениям», — описывает Анастасия ленту «Большие глаза».

Полные тексты кинорецензий наших читателей вы найдете в рубрике «КиноКритик».

Если и вы не прочь сходить в кино бесплатно, участвуйте в конкурсе «КиноКритик», присылайте свою рецензию на недавно вышедший фильм. Возможно, уже на следующей неделе пригласительный билет в «Синема Парк» достанется именно вам.

Рецензия должна соответствовать теме, оценка фильма в ней должна быть аргументированной и объективной. Не забывайте про образность изложения, грамотность. Не стоит подменять рецензию пересказом сюжета. Напомним, что рецензия — это развернутый аналитический текст, поэтому его объем должен быть не меньше 2000 знаков.

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#Новости#Рецензия#Кино#Тюмень#Ирина#Культура
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