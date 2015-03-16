Полина Гагарина презентовала клип на песню для «Евровидения»

Когда стало известно о том, что Россию на Евровидении будет представлять Полина Гагарина, неофициальные источники сообщали, что она исполнит песню Secret Poison, однако позже эта информация не подтвердилась. На «Евровидении» она споет «A Million Voices».
Трехминутный клип опубликован на официальном канале музыкального конкурса на сервисе YouTube.
«Это песня мира. Это песня абсолютно всех людей, детей, стариков, беременных. Это песня просто о любви. И об этом говорят миллион голосов — a million voices», — пояснила ранее Гагарина. Как рассказал ТАСС продюсер Константин Меладзе, песня «A million voices» станет «посланием мира», а сама вокалистка предстанет на конкурсе в романтическом образе.
В интервью «МК» Полина рассказала, что осталась довольна выбором композиции. «По сути своей я, конечно, ассоциируюсь с лирикой, надрывом, чем-то драматичным, и в этом смысле Million Voices — абсолютное совпадение со мной. Помимо музыки там замечательное содержание — миллион голосов говорят о добром и светлом, а мой голос поет. На самом деле это не только органичная для меня песня, написанная абсолютно в комфортной для меня тисситуре, что очень важно, но очень трепетное и пронзительное послание — и музыкально, и поэтически, и драматургически. Думаю, я сумею достучаться до сердца каждого слушателя», — считает певица.
Она также рассказал о том, что не прочь пожать руку предыдущему победителю конкурса Кончите Вурст. «Почему нет?! Это — ее сценический образ, ее теперь знает весь мир, она уникальна, необычна, с очень неплохим вокалом. А номер Rising Like Phoenix был очень запоминающимся не только потому, что она была с бородой. Мне понравилась песня — в таком стиле бондианы. Мне в принципе нравятся драматические песни, когда есть что спеть и что сыграть, пережить и прожить. У Кончиты это все было, я ее отметила, и она мне понравилась».
«Евровидение-2015» пройдет с 19 по 23 мая в Вене. Австрия получила право принимать у себя конкурс после прошлогодней победы Томаса Нойвирта, выступающего под псевдонимом Кончита Вурст.
По результатам жеребьевки российский исполнитель выступит во второй части первого полуфинала, то есть в одной группе с представителями Сербии, Дании, Белоруссии, Румынии, Албании, Грузии и Венгрии. В первом полуфинале также будут выступать досрочно обеспечившие себе место в финале конкурса певцы из Австрии, Испании и Франции.