Полина Гагарина презентовала клип на песню для «Евровидения»

Она также рассказал о том, что не прочь пожать руку предыдущему победителю конкурса Кончите Вурст. «Почему нет?! Это — ее сценический образ, ее теперь знает весь мир, она уникальна, необычна, с очень неплохим вокалом. А номер Rising Like Phoenix был очень запоминающимся не только потому, что она была с бородой. Мне понравилась песня — в таком стиле бондианы. Мне в принципе нравятся драматические песни, когда есть что спеть и что сыграть, пережить и прожить. У Кончиты это все было, я ее отметила, и она мне понравилась».