Пиццу в Ишиме готовили с нарушением

Напомним, что только ветеринарно-санитарная экспертиза подтверждает соответствие продукции животного происхождения требованиям безопасности для здоровья человека. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие заготовку, переработку, хранение и реализацию продуктов животноводства обязаны обеспечить наличие ветеринарно-сопроводительных документов на эту продукцию, согласно статье 15 Закона РФ «О ветеринарии» и пункту 3.5 приложения к Приказу Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».