Пиццу в Ишиме готовили с нарушением

В ходе внеплановой выездной проверки государственным инспектором Управления установлен факт хранения и использования предприятием мяса (свинины) без ветеринарных сопроводительных документов. Проконтролированная продукция использовалась в качестве начинки для пиццы — коронного блюда этой закусочной. Этот факт является нарушением требований поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации А.В. Дворковича по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории РФ.
Отсутствие ветеринарных документов на мясо ставит под сомнение качество и безопасность данной продукции.
Напомним, что только ветеринарно-санитарная экспертиза подтверждает соответствие продукции животного происхождения требованиям безопасности для здоровья человека. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие заготовку, переработку, хранение и реализацию продуктов животноводства обязаны обеспечить наличие ветеринарно-сопроводительных документов на эту продукцию, согласно статье 15 Закона РФ «О ветеринарии» и пункту 3.5 приложения к Приказу Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».
За допущенное нарушение директор ООО «Пицца у Ольги» привлечен к административной ответственности, сообщает ведомство.