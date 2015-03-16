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Пиццу в Ишиме готовили с нарушением

16 марта 2015, 09:16
Специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявлено нарушение ветеринарного законодательства — правил приема, хранения и реализации продукции животного происхождения в закусочной «Пицца у Ольги» города Ишима.

В ходе внеплановой выездной проверки государственным инспектором Управления установлен факт хранения и использования предприятием мяса (свинины) без ветеринарных сопроводительных документов. Проконтролированная продукция использовалась в качестве начинки для пиццы — коронного блюда этой закусочной. Этот факт является нарушением требований поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации А.В. Дворковича по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории РФ.

Отсутствие ветеринарных документов на мясо ставит под сомнение качество и безопасность данной продукции.

Напомним, что только ветеринарно-санитарная экспертиза подтверждает соответствие продукции животного происхождения требованиям безопасности для здоровья человека. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие заготовку, переработку, хранение и реализацию продуктов животноводства обязаны обеспечить наличие ветеринарно-сопроводительных документов на эту продукцию, согласно статье 15 Закона РФ «О ветеринарии» и пункту 3.5 приложения к Приказу Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».

За допущенное нарушение директор ООО «Пицца у Ольги» привлечен к административной ответственности, сообщает ведомство.

#Новости#Россельхознадзор#Ишим#Мясо#Женя#Общество
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