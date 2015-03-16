nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Определены лучшие автошколы Тюменской области

16 марта 2015, 16:19
В Тюмени 10 марта состоялось заседание конкурсной комиссии под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В ходе него были определены победители и призеры областного конкурса на звание «Лучшая автошкола Тюменской области» в 2015 году.
Сюжет
Тюмень

В номинации «Лучшая узкопрофильная автошкола» 1 место завоевало негосударственное образовательное частное учреждение «Галатея»; 2 место — общество с ограниченной ответственностью «Центр Лидер»; 3 место — общество с ограниченной ответственностью «Учебный комбинат».

В номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола» 1 место было присуждено обществу с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный комбинат „Автомобилист“; 2 место — негосударственному образовательному учреждению „Тобольская автошкола Всероссийского общества автомобилистов“; 3 место — государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Тюменской области „Заводоуковский агропромышленный техникум“.

В номинации „Лучшая сельская автошкола“ победителем стало образовательное учреждение дополнительного профессионального образования »Абатский учебный спортивно-технический центр регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тюменской области.

Напомним, что конкурс проводится с 2013 года и направлен на совершенствование системы профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств, а также обобщение и распространение современного передового педагогического опыта, наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса подготовки водителей автомототранспортных средств.

Полученные денежные поощрения направляются на улучшение условий материально-технического и методического обеспечения образовательного процесса в автошколах, сообщает департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области.

Фото: http://www.medialipetsk.ru

#Новости#Автошколы#Тюменская область#Конкурсы#Тюмень#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25