Определены лучшие автошколы Тюменской области

В номинации «Лучшая узкопрофильная автошкола» 1 место завоевало негосударственное образовательное частное учреждение «Галатея»; 2 место — общество с ограниченной ответственностью «Центр Лидер»; 3 место — общество с ограниченной ответственностью «Учебный комбинат».
В номинации «Лучшая широкопрофильная автошкола» 1 место было присуждено обществу с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный комбинат „Автомобилист“; 2 место — негосударственному образовательному учреждению „Тобольская автошкола Всероссийского общества автомобилистов“; 3 место — государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Тюменской области „Заводоуковский агропромышленный техникум“.
В номинации „Лучшая сельская автошкола“ победителем стало образовательное учреждение дополнительного профессионального образования »Абатский учебный спортивно-технический центр регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тюменской области.
Напомним, что конкурс проводится с 2013 года и направлен на совершенствование системы профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств, а также обобщение и распространение современного передового педагогического опыта, наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса подготовки водителей автомототранспортных средств.
Полученные денежные поощрения направляются на улучшение условий материально-технического и методического обеспечения образовательного процесса в автошколах, сообщает департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области.
Фото: http://www.medialipetsk.ru