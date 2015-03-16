Определены лучшие автошколы Тюменской области

Напомним, что конкурс проводится с 2013 года и направлен на совершенствование системы профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств, а также обобщение и распространение современного передового педагогического опыта, наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса подготовки водителей автомототранспортных средств.