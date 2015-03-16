«Гонка чемпионов» в Тюмени начнется с концерта Boney M

Как сообщают в Центре спортивной подготовки Тюменской области, непосредственно сами состязания начнутся в 17 часов с женского масс-старта. Через полчаса на дистанцию выйдут мужчины. После завершения обоих этапов в 18.30 пройдет смешанная эстафета. Пока биатлонисты будут готовиться к гонкам и пристреливать винтовки, посетителей соревнований будут развлекать знаменитые музыканты. Концертная программа на стадионе «Геолог» начнется в 14.30.