nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Гонка чемпионов» в Тюмени начнется с концерта Boney M

16 марта 2015, 17:34
«Гонка чемпионов», которая пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог» 5 апреля, станет не только спортивным событием, но и общегородским праздником. В преддверие состязаний организаторы готовят концерт, главными звездами которого станет группа Boney M.

Как сообщают в Центре спортивной подготовки Тюменской области, непосредственно сами состязания начнутся в 17 часов с женского масс-старта. Через полчаса на дистанцию выйдут мужчины. После завершения обоих этапов в 18.30 пройдет смешанная эстафета. Пока биатлонисты будут готовиться к гонкам и пристреливать винтовки, посетителей соревнований будут развлекать знаменитые музыканты. Концертная программа на стадионе «Геолог» начнется в 14.30.

Между тем опубликован и список участников соревнований. Участие в «Гонке чемпионов» традиционно примут сильнейшие спортсмены по итогам прошедшего сезона. Свое участие уже подтвердили Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан- Гийом Беатрикс, Валя Семеренко, Карин Оберхофер, Доротея Вирер, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Вероника Виткова, Дарья Домрачева, Евгений Гараничев.

#Новости#ЦСП72#Биатлон#Гонка чемпионов#Концерты#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25