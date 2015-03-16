Филипп Киркоров представит в Тюмени шоу «Друgoy»

Сам же он, кажется, только рад столь разнообразным оценкам собственной персоны! Иногда он и сам не прочь порассуждать о «себе, любимом», называя себя self made man — «человек, сделавший себя сам». Упрямству и воле Киркорова можно только позавидовать, ведь характер — это тоже талант, говорится на официальном сайте певца.