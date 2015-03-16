Филипп Киркоров представит в Тюмени шоу «Друgoy»

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров 19 марта выступит в Тюмени с программой «Друgoy». Шоу пройдет в Тюменской филармонии.
Киркоров — артист неоднозначный. Одни его превозносят, другие считают, что любить Филю — дурной вкус… Его поступки многие считают чистой рекламой, а поклонники видят в большеглазом красавчике-певце взрослого наивного ребенка. Друзья же прозвали его трудоголиком, потому что работать Филипп умеет по 24 часа в сутки.
Сам же он, кажется, только рад столь разнообразным оценкам собственной персоны! Иногда он и сам не прочь порассуждать о «себе, любимом», называя себя self made man — «человек, сделавший себя сам». Упрямству и воле Киркорова можно только позавидовать, ведь характер — это тоже талант, говорится на официальном сайте певца.
Восьмикратный обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года». На кинофестивале «Кинотавр» в 2002 году Киркоров стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки».