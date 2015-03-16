Филармония «озверела»!

Однако жара в прохладном зале филармонии началась с песни про «идеальных, которых, как выяснилось, не бывает! После этой композиции ряды кульутрного учреждения стали пустеть, фанаты Ромы уходили … в проходы, ведь не танцевать вчерашним вечером было просто невозможно! Да и к творчеству этой группы у всех присутствующих была «такая сильная любовь»… О которой позже публика услышала со сцены. Девичьи крики, топот и оглушающие хлопки остались и в Инстаграме Романа.