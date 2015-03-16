Филармония «озверела»!

На сцене филармонии музыканты во главе с Романом Билыком в течении полутора часов радовали зрителей своими старыми и не очень треками, ведь приехали лауреаты премии «Муз-ТВ» в столицу нефти и газа для того, чтобы презентовать свой новый альбом, вышедший в декабре прошлого года.
Из релиза под названием «Один на один» тюменцы услышали несколько треков: «Птенец», «Незнайка», «Клятвы». Также сидящие в зале искупали «зверят» аплодисментами за исполнение песен «Лучшее в тебе» и «Облака из папирос», прозвучавших в мелодраме «Майские ленты».
Однако жара в прохладном зале филармонии началась с песни про «идеальных, которых, как выяснилось, не бывает! После этой композиции ряды кульутрного учреждения стали пустеть, фанаты Ромы уходили … в проходы, ведь не танцевать вчерашним вечером было просто невозможно! Да и к творчеству этой группы у всех присутствующих была «такая сильная любовь»… О которой позже публика услышала со сцены. Девичьи крики, топот и оглушающие хлопки остались и в Инстаграме Романа.
Трёх прекрасных дам на протяжении всего концерта солист осчастливил своими медиаторами. А всех неравнодушных к своим песням обрадовал старыми, но полюбившимися миллионам хитами: «Всё для тебя», «Напитки покрепче, «До скорой встречи». Кульминационным моментом концерта стали «Районы-кварталы», после которых сразу последовала развязка этой полуторачасовой зажигательной феерии. Поблагодарив Тюмень за непреодолимое желание танцевать, Роман, как популярный литературный персонаж Карлсон, пообещал вернуться!