Тюменцам чаще снятся беременность и работа

Самым популярным словом-символом в запросах тюменцев о содержании снов является: беременность. Этот же запрос — самый популярный в России в целом. Второе место в нашем регионе занимает «умерший человек», а по стране этот запрос на пятой позиции, а до нее: работа, змеи и рыба. У тюменцев список «сонных» запросов с третьего места выгляди так: работа, змеи, рыба, крысы, деньги, пожар, кошка, бывший/бывшая. По стране в целом шестой по популярности запрос такой же, как у жителей Тюменской области — крысы, а после идут: кошка, тараканы, бывший/бывшая и мыши. Такие данные поиска представил Яндекс за февраль 2015.