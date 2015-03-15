Тюменцам чаще снятся беременность и работа

Еженедельно жители Тюмени и области задают Яндексу более 3,5 тысяч запросов со словами «к чему снится», например, [змеи в волосах к чему снятся], [к чему снится бывший парень]. Безусловно, чаще всего люди хотят истолковать сны, которые их пугают или волнуют. Поэтому и в поиске среди самых популярных символов и событий много яркого и необычного.
Самым популярным словом-символом в запросах тюменцев о содержании снов является: беременность. Этот же запрос — самый популярный в России в целом. Второе место в нашем регионе занимает «умерший человек», а по стране этот запрос на пятой позиции, а до нее: работа, змеи и рыба. У тюменцев список «сонных» запросов с третьего места выгляди так: работа, змеи, рыба, крысы, деньги, пожар, кошка, бывший/бывшая. По стране в целом шестой по популярности запрос такой же, как у жителей Тюменской области — крысы, а после идут: кошка, тараканы, бывший/бывшая и мыши. Такие данные поиска представил Яндекс за февраль 2015.
В тюменской топ-10 попали 2 слова-символа, отсутствующие в общероссийском топе: деньги и пожар. Разные сонники трактуют сны по-разному, только на «денежный» запрос Яндекс находит 2 миллиона ответов.
Сны — это отражение наших мыслей. Живите в реальности, а не во снах.
Напомним, всемирная организация здравоохранения в рамках проблем со сном и здоровьем человечества ввела в 2008 году Всемирный день сна. Первый год он выпал на 14 марта, но в последующие годы его стали отмечать в пятницу второй полной недели марта. Этот праздник отмечают во многих странах Европы (Франция, Германия, Бельгия, Австрия, Швеция, Чехия, Греция). В 2016 году Всемирный день сна выпадает на 18 марта, в 2017 — на 17 марта.